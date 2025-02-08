Пограничники Беларуси задержали четырех нарушителей с БПЛА

Белорусские пограничники задержали четырех нарушителей с БПЛА. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Все случаи выявления беспилотных летательных аппаратов в пограничной зоне произошли 5 февраля на белорусско-литовской границе.

Лидские пограничники в агрогородке Трабы Ивьевского района при реализации оперативной информации при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали белоруса. Во время осмотра его жилища обнаружили два БПЛА, четыре пульта дистанционного управления и 25 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, комплектующие к БЛА, а также планшет.

Спустя несколько часов произошел второй случай вблизи хутора Альтария Ивьевского района. У местного жителя также выявили беспилотник, комплектующие и прибор ночного видения.

В этот же день гродненские пограничники в населенном пункте Свентоянск Гродненской области выявили двоих белорусов. Они безуспешно попытались скрыться от военнослужащих. На месте происшествия обнаружили беспилотник мультироторного типа, пульт управления и аккумуляторы к нему, а также радиостанцию и тепловизор. Злоумышленников поместили в ИВС Гродненской погрангруппы.