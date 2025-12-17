Политический обозреватель Ширинов: ВНС - это действительно настоящее народовластие

Политический обозреватель, член Совета АНО "Евразия", блогер из Таджикистана Олим Ширинов в эфире "Первого информационного" назвал Всебелорусское народное собрание (ВНС) уникальным институтом, впечатляющим своей компетенцией и реализацией принципа народовластия.

"Всебелорусское народное собрание, как орган народовластия в Беларуси, который определяет стратегические направления развития государства и общества, конечно, уникален. Уникален по многим вопросам. Я когда поинтересовался вообще, что входит в компетенции органа, узнал, что это не только утверждение программ социального и экономического развития, это не только утверждение военной доктрины, принятие решений о легитимности выборов и рассмотрение вопросов импичмента Президенту. Помимо этого это еще и избрание высших судей, избрание членов ЦИК. Это действительно впечатляет. Это действительно уникально для общемировой практики", - отметил Олим Ширинов.

Так посмотришь со стороны, это действительно настоящее народовластие. Я сильно удивился, когда стал углубляться, читать про этот орган в Беларуси. Олим Ширинов

Говоря о возможном применении белорусского опыта в других странах, политический обозреватель призвал изучить его, но с учетом национальных особенностей. "Если говорить о применении такого опыта в других странах, я могу сказать, что как минимум им нужно обратить внимание и изучить этот вопрос. Но мы же прекрасно понимаем, что все страны разные, народы разные, менталитет разный. И что одному хорошо, другому плохо. Поэтому я не могу сказать, разумно ли перенимать досконально этот опыт и переносить на все другие государства, возьмем даже в рамках СНГ. Потому что различный подход к решению вопросов, различные особенности менталитета", - пояснил он.