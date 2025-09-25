Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Политолог: Белорусско-российские отношения характеризуются равноправием и отсутствием соперничества

26 сентября запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.

Что важно - отмечают эксперты - белорусско-российские отношения характеризуются равноправием и отсутствием соперничества, и это выгодно отличает их на фоне мировой нестабильности.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Уровень отношений России и Беларуси можно оценить как отношения двух партнеров, двух соседей. И эти отношения весьма конструктивны и весьма перспективны. Есть четкое понимание относительно того, что стороны друг от друга хотят. И это на самом деле важно, особенно в современном мире, потому что российско-белорусские отношения, и вообще ту модель отношений, которая выстроена в рамках Союзного государства, отличает равноправие".

