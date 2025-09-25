Политолог: Белорусско-российские отношения характеризуются равноправием и отсутствием соперничества

"Уровень отношений России и Беларуси можно оценить как отношения двух партнеров, двух соседей. И эти отношения весьма конструктивны и весьма перспективны. Есть четкое понимание относительно того, что стороны друг от друга хотят. И это на самом деле важно, особенно в современном мире, потому что российско-белорусские отношения, и вообще ту модель отношений, которая выстроена в рамках Союзного государства, отличает равноправие".