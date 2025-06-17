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Политолог: Нетаньяху напоминает Зеленского, человек не имеет берегов
Иран на Ближнем Востоке - авторитет номер один, Израиль этого не учел. Таким мнением в программе "Это другое" поделился политолог Владимир Карасев.
"Если Израиль все-таки нанесет удар тактическим ядерным оружием, это приведет к ликвидации его как государства. А там есть горячие головы, включая Нетаньяху", - считает эксперт.
Владимир Карасев, политолог:
"Нетаньяху чем-то мне напоминает Зеленского, то есть человек, который вообще не имеет берегов. Такое ощущение, будто он на эмоциях, жаждет крови: надо уничтожить Иран. Нужно посмотреть правде в глаза. Израиль - маленькое государство с маленьким количеством населения. Иран - это огромнейшее государство, где в десятки раз больше населения, чем в Израиле. И Нетаняху должен прекрасно понимать, что без прямого участия Соединенных Штатов Америки они проиграли".
"Израиль допустил ошибку, - уверен политолог. - Они не на того прыгнули. Иран - это не Сирия, Иран - это не сектор Газа. Это достаточно мощная, развитая держава, которая, кстати, в условиях изоляции, в условиях санкций, все равно имеет достаточно ощутимый вес. И Иран на Ближнем Востоке - авторитет номер один. Израиль этого не учел".