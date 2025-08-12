3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Политолог: Шустер действовал и задавал вопросы в довольно стереотипной манере
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал откровенное и резонансное интервью американскому изданию Time, его журналисту Саймону Шустеру. Записано оно было еще в конце июля, но по просьбе редакции опубликовано только спустя две недели.
Шустер действовал и задавал вопросы в довольно стереотипной манере. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский журналист и политолог Тимур Шариф.
"В ходе более чем двухчасового интервью Шустер занимался тем же, чем уже безуспешно пытались заниматься многие другие интервьюеры и журналисты, беседовавшие с белорусским лидером, - считает эксперт. - Он постоянно пытался, как ему казалось, очень хитро или даже якобы остроумно, задавать каверзные вопросы, оставлять какие-то фактологические или идеологические ловушки. Возможно, уверенности ему придавало хорошее владение языком. Шустер действовал и задавал вопросы в довольно стереотипной манере. Повторюсь, это не первый раз, когда я наблюдаю подобное. Многие мои коллеги тоже отмечают несостоятельность такого подхода".
Это другое | Роль Лукашенко в глобальной политике | О чем умолчал TIME?
Учитесь у Лукашенко выигрывать на чужом поле в информационной войне - так громкое интервью нашего Президента американскому изданию TIME комментируют международные эксперты. Диалог с заведомо негативным собеседником и открытость Лукашенко - это сильная позиция. Интервью призвано пробудить западное общество, а не потешить самолюбие журналистов издания. И, если мир Западу и Украине действительно нужен - выводы будут сделаны. - Как оценивают эксперты интервью Лукашенко американскому журналу TIME? - Кто уже отреагировал на его слова?
Журналист пояснил, в чем заключается системная ошибка многих его коллег - интервьюеров, которые пытаются поймать Путина или Лукашенко на каком-то вопросе: "Они ориентируются при подготовке своих материалов исключительно на своих работодателей и лояльную им аудиторию. В результате основа их интервью строится на одностороннем понимании процессов, происходящих как в России, так и в Беларуси, да и вообще на всем европейском театре событий. Это серьезная ошибка, какими бы регалиями ты ни обладал, это ловушка, в которую в итоге попадаешь сам".
Тимур Шариф посоветовал, что готовясь к интервью с лидером такого уровня, человеком, который определяет ход европейской политики, профессиональному журналисту важно не только изучить факты, детали, хорошо владеть языком собеседника. "Необходимо, как говорят британцы, "надеть его обувь", попробовать взглянуть на ситуацию его глазами", - подчеркнул журналист.