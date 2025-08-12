Политолог: Шустер действовал и задавал вопросы в довольно стереотипной манере

российский журналист и политолог Тимур Шариф news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b5013f6-f09a-471d-8b7f-37e0ce9690f6/conversions/da4bad86-4d31-4df7-9646-c2eb92273ac0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b5013f6-f09a-471d-8b7f-37e0ce9690f6/conversions/da4bad86-4d31-4df7-9646-c2eb92273ac0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b5013f6-f09a-471d-8b7f-37e0ce9690f6/conversions/da4bad86-4d31-4df7-9646-c2eb92273ac0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b5013f6-f09a-471d-8b7f-37e0ce9690f6/conversions/da4bad86-4d31-4df7-9646-c2eb92273ac0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал откровенное и резонансное интервью американскому изданию Time, его журналисту Саймону Шустеру. Записано оно было еще в конце июля, но по просьбе редакции опубликовано только спустя две недели.

Шустер действовал и задавал вопросы в довольно стереотипной манере. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский журналист и политолог Тимур Шариф.

"В ходе более чем двухчасового интервью Шустер занимался тем же, чем уже безуспешно пытались заниматься многие другие интервьюеры и журналисты, беседовавшие с белорусским лидером, - считает эксперт. - Он постоянно пытался, как ему казалось, очень хитро или даже якобы остроумно, задавать каверзные вопросы, оставлять какие-то фактологические или идеологические ловушки. Возможно, уверенности ему придавало хорошее владение языком. Шустер действовал и задавал вопросы в довольно стереотипной манере. Повторюсь, это не первый раз, когда я наблюдаю подобное. Многие мои коллеги тоже отмечают несостоятельность такого подхода".

Журналист пояснил, в чем заключается системная ошибка многих его коллег - интервьюеров, которые пытаются поймать Путина или Лукашенко на каком-то вопросе: "Они ориентируются при подготовке своих материалов исключительно на своих работодателей и лояльную им аудиторию. В результате основа их интервью строится на одностороннем понимании процессов, происходящих как в России, так и в Беларуси, да и вообще на всем европейском театре событий. Это серьезная ошибка, какими бы регалиями ты ни обладал, это ловушка, в которую в итоге попадаешь сам".