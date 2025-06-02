Политолог: Варшава не пытается налаживать отношения с соседями

Новое руководство Польши продолжит разрушительный вектор во внешней и внутренней политике страны. В этом уверен политолог Юрий Воскресенcкий. По его мнению, официальная Варшава не намерена отстаивать национальные интересы страны и не пытается налаживать отношения с соседями.

"С небольшим преимуществом победил господин Навроцкий, представитель консервативных польских кругов, руководитель Института национальной памяти. Таким образом, евроскептики и политики, ориентированные на Дональда Трампа и Республиканскую партию США, одержали очень важную победу. С точки зрения наших национальных интересов, интересов Беларуси, мы объясняли в эфирах, что оба кандидата продолжат разрушительный, саморазрушительный вектор во внешней и внутренней политике Польши. К сожалению, они не отстаивают национальные польские интересы, в противном случае попытались бы нормализовать отношения со всеми своими соседями, но прежде всего с Беларусью", - сказал политолог Юрий Воскресенский.