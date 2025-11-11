Хотя власти Польши проводят недружелюбную политику по отношению к Беларуси, большинство поляков поддерживают добрососедские связи и хотят скорейшей нормализации отношений. Политическая элита варшавского режима, к сожалению, эти настроения не учитывает. Мнение эксперта.

"Народы хотят мира, потому что народы и люди страдают больше всего, когда мира нет. Не политики. Они или убегают, или вообще получают дополнительную прибыль еще от конфликта. Простые люди страдают и всегда хотят мира, в том числе и поляки".