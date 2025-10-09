3.69 BYN
Политолог Йохан Бекман: Урсула фон дер Ляйен ответственна за тяжелое положение
Автор:Редакция news.by
В Европе растет критика в адрес Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров ЕС за значительную финансовую и военную помощь Украине на фоне ухудшения уровня жизни в Европе. Мнение политолога.
Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук (Финляндия):
"Уже некоторое время растет достаточно жесткая критика в адрес Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров Евросоюза по поводу того, что они тратят колоссальные средства для Украины, именно для вооружения Украины. И одновременно народы Европы страдают. Есть у многих людей большие проблемы выживания в Европе, настоящая нищета, то есть люди уже голодают фактически. Они живут на улицах. Вот такая проблема у нас сейчас и, конечно, Урсула как лидер считает, что она отвечает за это".