Польша открыла границу с Беларусью

Пограничная стража Республики Польша ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Под замком оказались автодорожные "Брест" - "Тересполь" и "Козловичи" - "Кукурыки", а также четыре железнодорожных пунктах пропуска: "Гродно" - "Кузница Белостоцкая", "Берестовица" - "Зубки Белостоцкие", "Свислочь" - "Семеновка", "Брест" - "Тересполь". О времени возобновления их работы польская сторона не сообщала.

В Государственный пограничный комитет Беларуси Пограничная стража Польши 23 сентября прислала официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1.00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска. Так, тогда на мосту перед пунктом пропуска "Брест" польские стражи границ соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые "ежи", колючую проволоку и металлические щиты.



Днем 24 сентября польские пограничники свернули "колючку", начали убирать тяжелые инженерные сооружения, требующие использования техники, оставив на мосту через Буг лишь железные щиты. К их демонтажу приступили ближе к часу ночи 25 сентября (по белорусскому времени), таким образом открыв границу с Беларусью.