Польша открыла границу с Беларусью
Польша ночью 25 сентября открыла свою границу с Беларусью, сообщает БЕЛТА.
Пограничная стража Республики Польша ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Под замком оказались автодорожные "Брест" - "Тересполь" и "Козловичи" - "Кукурыки", а также четыре железнодорожных пунктах пропуска: "Гродно" - "Кузница Белостоцкая", "Берестовица" - "Зубки Белостоцкие", "Свислочь" - "Семеновка", "Брест" - "Тересполь". О времени возобновления их работы польская сторона не сообщала.
В Государственный пограничный комитет Беларуси Пограничная стража Польши 23 сентября прислала официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1.00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска. Так, тогда на мосту перед пунктом пропуска "Брест" польские стражи границ соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые "ежи", колючую проволоку и металлические щиты.
Днем 24 сентября польские пограничники свернули "колючку", начали убирать тяжелые инженерные сооружения, требующие использования техники, оставив на мосту через Буг лишь железные щиты. К их демонтажу приступили ближе к часу ночи 25 сентября (по белорусскому времени), таким образом открыв границу с Беларусью.
Белорусские пограничники в 23 часа 24 сентября начали запускать транспорт на территорию пункта пропуска "Брест". После необходимых процедур оформления автобусы и легковые автомобили проследовали на мост в ожидании въезда на территорию Польши.