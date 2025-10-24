Потрудиться ради общего блага: республиканский субботник объединил белорусов 25 октября

Половину от заработанной суммы направят на строительство Национального исторического музея и создание постоянной экспозиции. Для удобства к местам проведения субботника запустят дополнительные рейсы, частично работы автобусных маршрутов будут организованы по графику буднего дня.

В прошлый раз республиканский субботник проходил в стране в апреле. Тогда в нем приняли участие более 2 млн человек, а собрать удалось 18,5 млн рублей, которые направили на возведение Национального исторического музея.