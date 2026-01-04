Повышение выплат для бюджетников, пенсионеров и рост МЗП: какие изменения ждут белорусов в 2026 году

Первый месяц 2026 года задает неплохой темп новой пятилетки. В январе повышен ряд показателей, которые непосредственно влияют на кошелек белорусов. К слову, главный приоритет следующих пяти лет - рост уровня жизни белорусов.

Итак, 2026 год вступил в законные права, а вместе с ним все новации и изменения, которые касаются каждого. Рост пособий и пенсий, повышение порога минимальной зарплаты. А еще новации для ИП, новые подходы к аренде госземель и ввозу электрокаров.

В новом году мы всегда ждем чего-то нового. Так, с января размер базовой величины составит 45 белорусских рублей. К предыдущему уровню это плюс немногим более 7 %. Рост базовой величины соответственно отразился и на размерах социальных выплат - это матпомощь, пособия, стипендии, в то же время за ней поднялись и административные штрафы, и госпошлины.

С этого же месяца пойдут вверх и зарплаты работников бюджетной сферы. Этот рост будет обеспечен за счет базовой ставки. Именно от этого показателя зависят размеры окладов, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Этот показатель правительство повысило практически на 9 %: вместо прежних 273 рублей, теперь он составляет 297 белорусских рублей.

Вообще, что же касается зарплат бюджетников, в 2026 году их увеличение по планам должно составить не менее 14 %.

Факт Ощутимо больше с этого года и минимальная зарплата - плюс 18 % к предыдущему уровню: теперь будет 858 рублей. А для сравнения, динамика этого показателя такова: за 5 лет зарплатный минимум вырос более чем вдвое.

Наступивший год принес хорошие новости и белорусским пенсионерам: в 2026-м пенсии вырастут значительно - на 14,5 %. По оценкам Минтруда и соцзащиты, в среднем выплаты превысят 1100 белорусских рублей.

Елена Гоморова, начальник Главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Большое внимание в Республике уделяется благополучию наших пожилых граждан. Так, за прошедшую пятилетку мы увеличили пенсию почти в два раза. За прошедший год пенсии увеличивались дважды - с 1 февраля на 10 % и с 1 сентября на 5 %. По итогам 2025 года рост составил более 15 %. Расходы на выплату пенсии составили более 26 млрд рублей. Конечно, наступивший новый год - это год, в котором мы также будем поддерживать уровень пенсионных выплат наших пенсионеров. В бюджете Фонда социальной защиты на выплату пенсий заложено более 31 млрд рублей".

Да, такие планы можно верстать, когда все надежно и стабильно. И здесь важно увидеть главное: при всех сложностях современной экономической ситуации государство продолжает обеспечивать сохранение социальных гарантий населению. О чем говорит такая поддержка, тем более, когда даже страны, традиционно считающиеся высокоразвитыми, сворачивают одну социальную программу за другой.

В налоговом законодательстве не произошло кардинальных изменений. Речь идет о точечной донастройке системы, направленной на повышение справедливости налогообложения. Некоторые ставки налогов проиндексированы с учетом инфляции. Базовая ставка в 13 % сохранена для более чем 98 % работающих, повышенные ставки в 25 % и 30 % применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки в 25 % увеличен с 220 до 350 тыс. рублей в год.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Доходы на сумму от 350 до 600 тыс. белорусских рублей будут облагаться по ставке 25 %, а доходы, превышающие 600 тыс. белорусских рублей, будут облагаться по ставке 30 %. Но подчеркну, эти изменения касаются 2026 года, и фактически физические лица будут представлять декларацию о таких доходах только в 2027 году. А по итогам 2025-го физические лица представят декларации, если их совокупность сверхдоходов превысила 220 тыс. белорусских рублей. В 2025 году (это первый год, когда введено повышенное налогообложение сверхдоходов) более 7700 граждан представили декларации в отношении таких доходов и произвели уплату налога на сумму, превышающую 200 млн белорусских рублей".

И еще о нескольких новшествах: маркировка ювелирных изделий теперь обязательна. Это нужно для обеспечения законного оборота и борьбы с контрафактом и, конечно, защиты потребителей от недобросовестных продавцов. К слову, в интересах белорусов обновили и правила ведения книги замечаний и предложений. Ее наличие стало обязательным для жилищных кооперативов, товариществ собственников, а также спортивно-культурных центров.