Поздравления и благодарность людям благородной профессии: в Беларуси отмечают День учителя
В Беларуси - сегодня особенный день. Страна отмечает День учителя. Это почетное звание носят около 114 тысяч человек. С праздником педагогических работников поздравил Президент.
Теплые слова признательности и благодарности за архиважный, бесценный труд педагоги по всей стране получают на протяжении всей недели. Накануне профессионального праздника в столице лучших из лучших отметили заслуженными наградами.
Мировой показатель: на одного учителя приходится 25 учащихся. В нашей стране на протяжении нескольких лет показатель на уровне 10-11 учеников. Каждый учащийся имеет равный доступ к качественному образованию вне зависимости от места проживания.
Портрет среднестатистического учителя в Беларуси: это женщина с высшим образованием, с высшей или первой квалификационной категорией и стажем работы более 15 лет. Средний возраст - 43 года.
В Беларуси почти 6 % педагогов - молодые специалисты
Большинство преподавателей филологии - традиционно женщины. Чаще всего они преподают русский язык. Мужчины - за спорт: их предмет - физкультура. А почти 6 % учителей - молодые специалисты.