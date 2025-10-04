Поздравления и благодарность людям благородной профессии: в Беларуси отмечают День учителя

В Беларуси - сегодня особенный день. Страна отмечает День учителя. Это почетное звание носят около 114 тысяч человек. С праздником педагогических работников поздравил Президент.

С праздником педагогических работников поздравил Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c367f236-7424-4402-bcf9-124f548a6ad3/conversions/d7b84832-e2a8-43b6-a9c8-aefedddafcb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c367f236-7424-4402-bcf9-124f548a6ad3/conversions/d7b84832-e2a8-43b6-a9c8-aefedddafcb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c367f236-7424-4402-bcf9-124f548a6ad3/conversions/d7b84832-e2a8-43b6-a9c8-aefedddafcb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c367f236-7424-4402-bcf9-124f548a6ad3/conversions/d7b84832-e2a8-43b6-a9c8-aefedddafcb5-xl-___webp_1920.webp 1920w С праздником педагогических работников поздравил Лукашенко

Теплые слова признательности и благодарности за архиважный, бесценный труд педагоги по всей стране получают на протяжении всей недели. Накануне профессионального праздника в столице лучших из лучших отметили заслуженными наградами.

Мировой показатель: на одного учителя приходится 25 учащихся. В нашей стране на протяжении нескольких лет показатель на уровне 10-11 учеников. Каждый учащийся имеет равный доступ к качественному образованию вне зависимости от места проживания.

Портрет среднестатистического учителя в Беларуси: это женщина с высшим образованием, с высшей или первой квалификационной категорией и стажем работы более 15 лет. Средний возраст - 43 года.

В Беларуси почти 6 % педагогов - молодые специалисты