Правда о БЧБ-экстремистах: причина немассовости "массовых акций" - отсутствие финансирования от США

БЧБ-экстремистам, чье существование напрямую зависит от подачек Запада, для продолжения финансирования остро необходимо было создать негативную картинку и негативный имидж белорусских выборов. Был четко разработанный план. Однако провал. На заграничные митинги едва собралось 500 человек. Это не в одной стране, а везде, где есть НКО и НПО с белорусским уклоном и иностранным финансированием. В Эстонии на акцию, например, вышло всего 2 человека. В Варшаве пришлось выставлять кадр так, чтобы отчитаться о массовости. По такому методу же работали и в 2020-м. Екатерина Тихомирова о том, как лепили фейки за десятки тысяч евро.

Провал беглых: "Многочисленные акции" оказались малочисленными

Что такое не везет и что теперь с этим делать? Клубники вроде не сезон, а туалеты мыть как-то и не хочется. У закордонных экстремистов черная полоса. Трамп остановил все дотации от американской кормушки на три месяца, будет аудит.

Был шанс, показать, мол, мы в эмиграции полезные, нужные, нас много - вгрохали уже выделенные деньги на ботов и акции, а собрался такой мизер, что пришлось по старой привычке выбирать ракурс для создания массовости на видео.

Итак, 26 января, пока белорусы делали на участках выбор Президента, в Варшаве, Литве и других местах, где схоронились экстремисты-тунеядцы, шли акции против. Они были заранее анонсированы, причем по таймингу и по маршруту движения.

Однако еще на этапе подготовки беглые испытывали нелегкую судорогу. Белорусы, которые рванули за обещаниями экстремистской кухни, уже так наелись этих котлет, что заранее было понятно, акции будут малочисленные. Но информационный шум был очень нужен.

В Варшаве, например (напомним, якобы именно там самые верные подданные самоназванной барышни, любящей кругосветки), должны были промаршировать с флагами, а потом собраться на сабантуй "Беларусы годныя лепшага". Доноры, кстати, раскошелились на 60 тыс. евро. Давайте покажем, как выглядят потраченные 60 тысяч евро. Выглядят они так: пустующий зал и никакого кофе.

Илья Добротвор написал комментарий: "Мероприятие получилось уровня сельского дома культуры. Зачем все это было? Не знаю. Трамп приостановил на 90 дней финансирование, поэтому кофе/чая на мероприятии не было. Зачем я потратил свое время. Не я один так решил, люди потихоньку уходят".

До этого прошел анонсированный марш. Колонна с бчб-полотном прошла по заранее известному маршруту. Во-первых, полотно, похоже, изрядно где-то изваляли. БЧБ с коричневой примесью. Растянули полотно. Рассредоточились.

Не более 300 человек, возможно, с польскими полицейскими. Это, кстати, самая многочисленная группа. Наши там всех посчитали поголовно. На сабантуе без кофе-чая присутствовали только 70 человек. Всего 10 человек пришли на акцию на Замковой площади в Варшаве, 20 человек - на так называемый "Информационный пикет", Люблин - 10, в Брюсселе - 15 человек, в Кельне импровизированно голосовали 20 человек, Эстония - 2 человека, Прага - 20 человек, в итальянской Болонье - 15, Швейцария - два, Британия - 10, Клайпеда - 10, Нью-Йорк - 50, Стокгольм - 10, Австралия - 10. Канада - 20. Подытожим: 581 человек - массовка, которую удалось привлечь к антигосударственной акции.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Основная цель - продемонстрировать так называемую состоятельность руководства группам беглых, дискредитация Беларуси на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики. Несмотря на повышенные меры конспирации, это 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства".

В общем, фееричный провал. Беглые, кстати, заявили, что причина немассовости "массовых акций" - это отсутствие финансирования от США. То есть маго грошей. То есть виноват Трамп. А жить еще три месяца.

Александр Песке, аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария":

"Современная и российская, и белорусская оппозиция не могут сформировать ни новых идей, ни стратегий - ничего подобного для объединения этой разношерстной публики, которая живет в Вильнюсе, в Варшаве и где-то еще".