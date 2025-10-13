Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Это событие стало символом защиты Богородицы всех, кто к ней обращается. Праздник пришел на белорусские земли в 12-м веке и с тех пор считается одним из 12 главных в православном календаре.

"Сегодня все, кто желают ощутить любовь Пресвятой Богородицы, покров Божией Матери, в этот день чтут ее, молятся ей и стараются прийти в храм, как люди в древности в Константинополе, и, конечно же, помолиться. Всех с Покровом Пресвятой Богородицы. Дай Бог, чтобы каждый смог на личном опыте ощутить в своей жизни покров Пресвятой Богородицы. А Божья Матерь, несмотря на наши грехи и отступления, каждого верующего и искреннего человека любит, поэтому облачает своими духовными одеждами и ведет по жизни".