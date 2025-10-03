Праздник хлеба, труда и любви к родной земле - "Дожинки-2025" прошли в Лельчицах

Фестиваль-ярмарку тружеников села Гомельской области "Дожинки-2025" сегодня встретил городской поселок Лельчицы. С размахом, по-народному тепло и с душой центр восточного Полесья принимал героев уборочной страды.

Праздник хлеба, труда и любви к родной земле. Лучших хлеборобов отметили заслуженными наградами. Вклад Гомельской области в общереспубликанский каравай - более миллиона тонн зерна. С праздником аграриев Гомельской области поздравил Президент.

Самобытно, душевно, вкусно, с песнями и танцами на колоритных фудкортах и самобытных подворьях. Лельчицы с размахом принимали сегодня гостей и участников областных "Дожинок" со всех уголков Гомельской области.

Вклад хлеборобов Гомельской области

Главные герои праздника - хлеборобы. Их вклад в республиканский каравай - более миллиона тонн зерна. В лидерах по валу - Буда-Кошелевский, Рогачевский, Речицкий районы. Вот он - ароматный хлеб из зерна нового урожая.

Механизатор агрокомбината "ХОЛМЕЧ" Евгений Кабик рассказал, что намолотил 3 200 тонн зерна. "Хороший урожай у нас был, и попал на "Дожинки". Самое главное, чтобы стремление было", - считает он.

Артем Потапенко, комбайнер ОАО "Тихиничи":

"Намолотил 2 тыс. 450 тонн зерна, работаю третий сезон на комбайне, на областных "Дожинках" уже второй год, в том году был в Корме. Второе место занял в области, в этом - тоже второе место".

Красивый и торжественный старт фестиваля - шествие тружеников села. Комбайнеры, водители, работники зерносушильных комплексов. Кульминация - заслуженные награды за нелегкий труд в полях.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента, уполномоченный представитель главы государства в Гомельской области:

"Мы уже однозначно заявляем, что обеспечили собственную продовольственную безопасность. Не каждое же государство может этим похвастаться. Экспорт сельского хозяйства - сегодня существенный объем экспорта. Поэтому мы обязаны гордиться этим, и этим людям должны всегда говорить большое спасибо".

"Дожинки" - не просто праздник для тех, кто отвечает за продовольственную безопасность страны, это еще и большой социальный проект. Фестивальная столица по традиции получает нужные людям подарки. В Лельчицах после реконструкции открыли хирургическое отделение, центр соцобслуживания, мост, автостанцию. Свои двери также распахнул обновленный отдел ЗАГСа.

Здесь пара Даниила Чижика и Татьяны Фицнер получила свой первый семейный документ. Говорят, этот новый этап в их жизни начался с "Дожинок".

Даниил Чижик и Татьяна Фицнер, молодожены, жители г. п. Лельчицы

Даниил Чижик и Татьяна Фицнер, молодожены, жители г. п. Лельчицы:

"Немножко волнительно за это событие, но мы проживем его вместе. Очень рады сегодня быть здесь, разделить наш праздник вместе с праздником нашего города, как говорится, в родных Лельчицах сердце лечится".

Целый день тематические подворья не отпускали от себя гостей праздника. Изобилие продукции и белорусских блюд на торговых рядах еще раз подтверждает - белорусы умеют работать. Здесь все свое, качественное и вкусное.

"Я рада, счастлива, что такой замечательный праздник, и нет дождя, и погода замечательная. Люди довольны, я смотрю, улыбки у всех, конечно, я горжусь своими земляками, своей страной", - поделилась впечатлениями женщина.

"Очень довольны, что сделали в нашем отдаленном уголке такой замечательный праздник, мы и не думали, что так бывает на самом деле", - радуется другая местная жительница.