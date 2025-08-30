Праздник мужественных людей. 31 августа в Беларуси отмечают День шахтера

В Беларуси 31 августа отмечают День шахтера. С профессиональным праздником коллектив и ветеранов предприятия "Беларуськалий" поздравил Президент.

Беларусь - мировой лидер по экспорту калийных удобрений

Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по экспорту этого ценного соленого сырья. Добыча ведется в Солигорске, Петрикове, а в этом году стартовала разработка руды в Любани. В регионе продолжается строительство нового горно-обогатительного комплекса, которое планируется завершить к концу года. Этот крупнейший инвестиционный проект находится под особым вниманием главы государства.

Каждая пятая часть мирового объема калийных удобрений - белорусская