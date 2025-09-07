Праздник живого слова: как День белорусской письменности отметили в Лиде

В выходные в Лиде всей страной раскрывали всю красоту мелодии белорусского слова. XXXII День письменности навсегда вписан в летопись культурного наследия Беларуси.

Новогрудок, Мир, Сморгонь, Щучин, Слоним - в разные годы принимали фестиваль письменности на Гродненщине. Осенью 2025 года душу белорусского слова раскрывала Лида. Надо заметить, по-новому раскрылся и сам регион. Только посещаемость главной достопримечательности - Лидского замка - выросла на треть. В древних стенах уже побывали более 82 тыс. гостей.

Сегодня в Лиду едут туристы со всего мира, в том числе и для того, чтобы окунуться в промышленный туризм. В Березовке до сих пор сохраняют вековые традиции стекловарения. Хрусталь и стекло на "Немане" изготавливают вручную.

Сергей Игнатчик, замдиректора по производству ОАО "Неман":

"В последнее время растет интерес и к туризму, и к нашей посуде, к нашим изделиям. Думаю, это связано с тем, что у нас все-таки ручное производство. Мы сохранили ту самую изюминку - ручной труд. Наши изделия - те, которые машина не способна создать. Именно этим мы и знамениты, этим наш ассортимент отличается от механизированного производства".

Колоритно, самобытно и гармонично на Лидской земле переплелись прошлое, настоящее и будущее. Белорусское слово сильнее, чем кажется на первый взгляд. Молчание печатных страниц даже через века сохраняет белорусский национальный код.

Книга news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f5587c-bc2c-4d89-8273-658ccb21518f/conversions/68cb6024-5dee-4433-9ede-4d5a46b3cbe3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f5587c-bc2c-4d89-8273-658ccb21518f/conversions/68cb6024-5dee-4433-9ede-4d5a46b3cbe3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f5587c-bc2c-4d89-8273-658ccb21518f/conversions/68cb6024-5dee-4433-9ede-4d5a46b3cbe3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f5587c-bc2c-4d89-8273-658ccb21518f/conversions/68cb6024-5dee-4433-9ede-4d5a46b3cbe3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Григорьева, пресс-секретарь Лидского райисполкома:

"Традиционно при финансовой поддержке Министерства информации к изданию готовятся книги. Первая из них - это "Лидский край". В этот раз она вышла на трех языках. Это скорее фотоальбом, подарочный вариант, поэтому мы не стали перегружать его информацией. В итоге получилась настоящая летопись Лиды: здесь и история, и хронология, и современность, а главное - люди".

Белорусы - самая читающая нация на постсоветском пространстве. Каждый второй человек в стране еженедельно берет книгу в руки. Доступность слова на книжных полках магазинов - вопрос номер один в обеспечении интеллектуального суверенитета Беларуси. Потому сегодня открываются новые книжные дома.

Инесса Корзун, заведующая книжным магазином г. Лиды:

"Обновленные пространства радуют глаз. Книги заиграли новыми красками. Здесь представлены разные отделы, так что каждый найдет литературу по возрасту и интересам".

Классика, психология, учебная и военная литература - дефицита слова на книжных полках страны точно нет. А спрос на правду в современных реалиях возрастает. 86 лет назад белорусы снова смогли зваться белорусами, читать и думать на родном языке. Как это было, показал наглядный ответ в получасовой военно-исторической реконструкции.

В 2025 году культурное событие, в том числе, прошло под девизом 80-летия Великой Победы. Не только читали и презентовали литературу о трагических страницах истории нашей родины, но и обязательно благодарили своих героев за бесценный подвиг и возможность сегодня жить под мирным небом.

Две девушки с военно-полевой почтой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6c4931-8fd2-40bb-b7b3-34a8b074d3ad/conversions/7ba69e38-a427-486d-aa47-8e29a4839aad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6c4931-8fd2-40bb-b7b3-34a8b074d3ad/conversions/7ba69e38-a427-486d-aa47-8e29a4839aad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6c4931-8fd2-40bb-b7b3-34a8b074d3ad/conversions/7ba69e38-a427-486d-aa47-8e29a4839aad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6c4931-8fd2-40bb-b7b3-34a8b074d3ad/conversions/7ba69e38-a427-486d-aa47-8e29a4839aad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так повелось, что литературное и журналистское слово идут рядом. Самый наглядный пример - победители конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Популяризация работы на селе является заслугой коллег. Красивой рифмой, удачными фото- и видеорепортажами ежегодно они рассказывают о нелегком труде - обеспечении продовольственной безопасности страны.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"В этом году у нас действительно много портретных репортажей на страницах газеты и в телеэфире о людях. Мы стали присматриваться и открывать для читателей и зрителей тех, кто сегодня участвует в уборочной кампании, кто работает над продовольственной безопасностью страны. Эти репортажи получаются очень качественными, душевными, написанными от первого лица, в форме интересного повествования".