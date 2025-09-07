3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Праздник живого слова: как День белорусской письменности отметили в Лиде
В выходные в Лиде всей страной раскрывали всю красоту мелодии белорусского слова. XXXII День письменности навсегда вписан в летопись культурного наследия Беларуси.
Новогрудок, Мир, Сморгонь, Щучин, Слоним - в разные годы принимали фестиваль письменности на Гродненщине. Осенью 2025 года душу белорусского слова раскрывала Лида. Надо заметить, по-новому раскрылся и сам регион. Только посещаемость главной достопримечательности - Лидского замка - выросла на треть. В древних стенах уже побывали более 82 тыс. гостей.
Сегодня в Лиду едут туристы со всего мира, в том числе и для того, чтобы окунуться в промышленный туризм. В Березовке до сих пор сохраняют вековые традиции стекловарения. Хрусталь и стекло на "Немане" изготавливают вручную.
Сергей Игнатчик, замдиректора по производству ОАО "Неман":
"В последнее время растет интерес и к туризму, и к нашей посуде, к нашим изделиям. Думаю, это связано с тем, что у нас все-таки ручное производство. Мы сохранили ту самую изюминку - ручной труд. Наши изделия - те, которые машина не способна создать. Именно этим мы и знамениты, этим наш ассортимент отличается от механизированного производства".
Колоритно, самобытно и гармонично на Лидской земле переплелись прошлое, настоящее и будущее. Белорусское слово сильнее, чем кажется на первый взгляд. Молчание печатных страниц даже через века сохраняет белорусский национальный код.
Марина Григорьева, пресс-секретарь Лидского райисполкома:
"Традиционно при финансовой поддержке Министерства информации к изданию готовятся книги. Первая из них - это "Лидский край". В этот раз она вышла на трех языках. Это скорее фотоальбом, подарочный вариант, поэтому мы не стали перегружать его информацией. В итоге получилась настоящая летопись Лиды: здесь и история, и хронология, и современность, а главное - люди".
Белорусы - самая читающая нация на постсоветском пространстве. Каждый второй человек в стране еженедельно берет книгу в руки. Доступность слова на книжных полках магазинов - вопрос номер один в обеспечении интеллектуального суверенитета Беларуси. Потому сегодня открываются новые книжные дома.
Инесса Корзун, заведующая книжным магазином г. Лиды:
"Обновленные пространства радуют глаз. Книги заиграли новыми красками. Здесь представлены разные отделы, так что каждый найдет литературу по возрасту и интересам".
Классика, психология, учебная и военная литература - дефицита слова на книжных полках страны точно нет. А спрос на правду в современных реалиях возрастает. 86 лет назад белорусы снова смогли зваться белорусами, читать и думать на родном языке. Как это было, показал наглядный ответ в получасовой военно-исторической реконструкции.
В 2025 году культурное событие, в том числе, прошло под девизом 80-летия Великой Победы. Не только читали и презентовали литературу о трагических страницах истории нашей родины, но и обязательно благодарили своих героев за бесценный подвиг и возможность сегодня жить под мирным небом.
Так повелось, что литературное и журналистское слово идут рядом. Самый наглядный пример - победители конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Популяризация работы на селе является заслугой коллег. Красивой рифмой, удачными фото- и видеорепортажами ежегодно они рассказывают о нелегком труде - обеспечении продовольственной безопасности страны.
Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:
"В этом году у нас действительно много портретных репортажей на страницах газеты и в телеэфире о людях. Мы стали присматриваться и открывать для читателей и зрителей тех, кто сегодня участвует в уборочной кампании, кто работает над продовольственной безопасностью страны. Эти репортажи получаются очень качественными, душевными, написанными от первого лица, в форме интересного повествования".
В 2026 году белорусское слово оживет на Могилевщине. В Костюковичах белорусы смогут проникнуться культурными традициями региона, в частности развитым народным промыслом, а также поближе познакомиться с выдающимися земляками - например, народным поэтом Аркадием Кулешовым.