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Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси поздравил детей с праздниками
Новый год наступил, а волшебство не заканчивается. Желания наших детей продолжает исполнять самая добрая акция. Сегодня гостей принимали воспитанники социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева. Вторым домом он стал для 39 ребят, которые остались без попечения родителей. С Новым годом и Рождеством поздравил маленьких белорусов и специалистов центра председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. В подарок сладкие наборы и сертификат на укрепление материально-технической базы социального учреждения.
Подарком воспитанникам центра стало и представление от Белтаможсервиса. Ребята окунулись в настоящую сказку.
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