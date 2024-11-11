Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси поздравил детей с праздниками

Новый год наступил, а волшебство не заканчивается. Желания наших детей продолжает исполнять самая добрая акция. Сегодня гостей принимали воспитанники социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева. Вторым домом он стал для 39 ребят, которые остались без попечения родителей. С Новым годом и Рождеством поздравил маленьких белорусов и специалистов центра председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. В подарок сладкие наборы и сертификат на укрепление материально-технической базы социального учреждения.