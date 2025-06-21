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Председателем Союза поляков на Беларуси стал Мечеслав Лысый

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Фото: belta.by

Председателем общественного объединения "Союз поляков на Беларуси" избрали Мечеслава Лысого. Такое решение принято 21 июня на XI отчетно-выборном съезде СПБ, пишет БЕЛТА.

Отчет за период между съездами проходит раз в четыре года. В съезде участвовали около 40 делегатов из всех регионов Беларуси. Кандидатура Мечеслава Лысого поддержана большинством голосов. Ранее эту должность занимал Александр Сонгин. На съезде прозвучали слова благодарности в его адрес.

Общественное объединение "Союз поляков на Беларуси" зарегистрировано Министерством юстиции Беларуси в 1991 году. Сегодня в состав союза входит более 30 организационных структур во всех областях Беларуси и городе Минске. Союз поляков на Беларуси представляет в Республике Беларусь интересы граждан страны, относящих себя к польскому национальному меньшинству.

Члены общественного объединения участвуют в общественно-культурной жизни страны, республиканских и региональных мероприятиях, направленных на ознакомление жителей Республики Беларусь с культурным наследием польского народа, пропаганду традиций межнациональной дружбы, единства наций.

По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживают представители 156 национальностей. Поляками назвали себя 287 693 человека - это третья по численности национальная общность (после белорусов и русских) в стране. Из них более 223 тыс. проживают в Гродненской области.

Выступая на съезде, уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак напомнил слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, сказанные 12 сентября 2024 года на встрече с представителями различных национальностей: на белорусской земле в мире и согласии, духе добрососедства трудятся, создают семьи, растят детей представители 156 национальностей. "И здесь все они наши, сказал Президент. Наши русские, наши украинцы, наши поляки. Так было, так есть и так будет всегда. Думаю, вряд ли кто-то сможет оспорить слова нашего Президента, потому что вот уже три с половиной десятка лет наша страна независимо развивается, поступательно движется вперед, создавая блага для всех людей, проживающих в ней", - отметил он.

"Все, что вокруг есть на нашей земле, создается людьми разных национальностей и создается для себя, для своих детей и внуков, для последующих поколений, - подчеркнул Александр Румак. - Этим и обуславливается та политика, которая проводится в нашем государстве. И национально-культурные объединения, в числе которых и Союз поляков на Беларуси, призваны сохранять, развивать и доносить свою культуру, ее традиции до представителей иных национальностей, которые проживают на территории Беларуси. Союз поляков на Беларуси активно участвует во всех значимых мероприятиях - в Республиканском фестивале национальных культур и всех остальных, которые проводятся в стране. То есть союз старается идти вместе со всеми".

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