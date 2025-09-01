3.69 BYN
Представитель НКА рассказала о ценах на жилье в городах-спутниках Минска
Дорого ли сегодня купить квартиру в белорусском городе-спутнике, рассказала начальник управления оценки ГУП "Национальное кадастровое агентство" Вероника Соловьева в "Актуальном интервью".
Эксперт обозначила, что если сравнивать с Минском, то жилье в городах-спутниках доступнее. И это является их основным конкурентным преимуществом и драйвером развития рынка городов-спутников. "Если в Минске двухкомнатную квартиру средних потребительских качеств можно купить за 84-85 тыс. долларов, то в Фаниполе такую же квартиру можно купить за 60 тыс., Заславле - за 55 тыс., Дзержинске - за 50 тыс., Смолевичах и Логойске - за 43-45 тыс.", - назвала приблизительные цены она.
Вероника Соловьева напомнила, что развитие городов-спутников является государственной стратегией, а не частной инициативой застройщиков, что гарантирует, в свою очередь, развитие инфраструктуры (строительство детсадов, школ, обеспечение транспортным сообщением), поэтому, как считает собеседник, у таких городов очень большой потенциал развития.
"Особенность Заславля заключается в том, что за последние пять лет там не было введено ни одного жилого многоквартирного дома. Последний дом был построен в 2017 году. Город сознательно выбрал развивать жилую усадебную застройку, и она пользуется спросом у покупателей, потому что рядом расположено Заславское водохранилище, к тому же город имеет в историческую ценность", - отметила Вероника Соловьева.