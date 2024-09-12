Представителей более 126 стран собрал Евразийский женский форум в Питере

Не спадающая эскалация ситуации вокруг нашей страны не может не беспокоить белорусских женщин: об этом 18 сентября в Санкт-Петербурге заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, выступая на Евразийском женском форуме. Он собрал представительниц более 120 стран. Подробности в репортаже Алеси Высоцкой.

Евразийский женский форум стартовал в Питере - белорусы выдвигают инициативы по сотрудничеству

С каждым годом растет география форума и его престиж. Участников поприветствовал лидер России. Владимир Путин отметил возрастающую роль женщин в решении сложнейших вопросов.

Владимир Путин, Президент России:

"Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии. Ваш опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете".

Если сложить все километры, которые преодолели женщины, чтобы встретиться здесь, то можно обогнуть всю планету несколько раз. Женская сила - вместе - для решения глобальных вопросов.

"Именно женщины должны быть в авангарде построения более справедливого и равноправного, многополярного миропорядка. Этот процесс набирает обороты, он неизбежен, его уже не остановить", - председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики. Выступая на форуме, подчеркнула: Беларусь осуждает нелегитимную санкционную политику Запада и выступает против конфронтации и за многополярное мироустройство.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы видим, как некоторые политикантки на Западе вопреки главной миссии всех женщин на этой Земле быть источником вдохновения и созидания, предупреждать конфликты и примирять страны и народы, напротив, призывают к милитаризации, военной конфронтации и наращиванию поставок вооружения. Для нас такая политика противоестественна. Беларусь не единожды становилась плацдармом кровопролитных войн. Мы никогда никому не угрожали и не будем угрожать. Мы миролюбивая страна. Сегодня как никогда наша планета нуждается в сохранении мира и принятии этого международным сообществом действенных шагов, основанных осознании коллективной ответственности за будущее".

Судите сами, насколько весом состав форума. В числе участниц - вице-президенты стран, председатели парламентов, вице-премьеры правительств, первые леди, крупные ученые и бизнесмены, видные общественники.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России:

"Такие площадки говорят о том, что у женщин действительно есть свои права, есть свои обязанности, основанные на истинных ценностях. И женщины соревнуются не с призраками в виде небинарности, биполярности или еще чего-то придуманного, наносного, что скоро уйдет, я уверена в этом. Женщина по-настоящему отстаивает то, что является ее сутью, то, что дано ей от природы, то, что завещано ей ее предками".

Заявлены в этот раз новые форматы. К примеру, фестиваль традиций, многие были в национальных костюмах. Конкурсы, презентации проектов. В деловой программе - более сотни мероприятий.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Первое, что мы предлагаем, мы предлагаем дружбу, взаимопонимание и сотрудничество без ограничений, без культур отмены, без санкций, с открытыми границами".

Форум - отличная площадка для двусторонних встреч. И сегодня спикеры верхних палат парламентов Беларуси и Узбекистана сверили часы по вопросам сотрудничества. Идет унификация законодательства, чтобы все направления партнерства от промышленности до медицины работали четко.

Танзила Нарбаева, председатель сената Олий Мажлиса Узбекистана:

"Мы будем новые направления сотрудничества открывать для себя. Самое главное, чтобы было хорошо белорусскому и узбекскому народу".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Примером всем являются наши президенты, у которых очень схожи подходы в работе по внутренней и внешней политике. Во внутренней политике - это прежде всего народ с его проблемами, а во внешней - миролюбивое развитие своей суверенной, независимой страны и невмешательство в дела других стран".

На полях форума ожидаем также женский форум БРИКС, где Беларусь планирует подписать меморандум. Впереди еще отраслевые секции.