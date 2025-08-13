Министр обороны: Мы постоянно занимаемся совершенствованием уровня своей подготовки, штабов, войск

Подготовка к учениям "Запад-2025", оперативная обстановка у наших границ, готовность реагировать на возникающие угрозы. Президент принял с докладом министра обороны. Разговор прошел в закрытом формате, но есть и публичные детали.

Месяц до старта белорусско-российских стратегических учений - наша страна не делает из маневров никакой тайны. Главная задача - отработать защиту нашей территории.

Активная милитаризация у границ Союзного государства вынуждает нас поддерживать высокую готовность адекватно ответить на любую угрозу. Глава Минобороны подчеркнул, что "Орешник" - это важный элемент стратегического сдерживания.

Закрытый доклад о состоянии дел в Вооруженных силах, обстановке на границе и территории соседних стран и, конечно, о совместных учениях, которые совсем скоро начнутся в Беларуси, представил 13 августа министр обороны Президенту.

Ситуация абсолютно штатная, но учения периодически вызывают не у военных людей, а с учетом ситуации у соседей, вопросы. "Зачем?" "А не подготовка ли это к чему-то?" "А почему именно сейчас?" Или "куда едет военная техника?"

Чтобы на эти вопросы не отвечали "комментариями в Telegram-каналах" и чтобы избежать массовое количество фейков и вбросов, военное руководство страны всегда поясняет, что, где и когда.

Темы закрытого доклада министра обороны

Одной из центральных тем, по словам Виктора Хренина, стала подготовка к проведению совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Она ведется в строгом соответствии с теми указаниями, которые были даны ранее. Все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах ВС Беларуси возле Борисова.

К настоящему времени уже прибыли в нашу страну российских подразделения для участия в этих учениях, они начинают размещение на полигоне. В свою очередь 2 подразделения 120-й механизированной бригады ВС Беларуси убыли в Россию, где будут принимать участие в практических мероприятиях данных учений.

Кроме того, в докладе Президенту речь шла также о подготовке учений в рамках ОДКБ, которые пройдут на полигоне в Витебской области в период с 31 августа по 6 сентября. Часть подразделений российских ВС уже прибыла, ожидается прибытие воинских контингентов других стран ОДКБ. Виктор Хренин подчеркнул, что эти учения также проводятся в плановом режиме, абсолютно спокойно и демонстрируют открытость Беларуси и прозрачность ее намерений.

Что такое контингент от стран ОДКБ? Это коллективные силы Армении, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Конечно, им нужно слаживание и между командованием, и между самим контингентом. Что касается Запада, здесь давно полное взаимопонимание на всех уровнях - и тактическом, и стратегическом. Можно ли будет на это посмотреть? Да.

Ждать ли наблюдателей?

Приглашения, по словам министра, были направлены всем государствам - участникам Венского документа о безопасности. Это 56 стран. "Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов. Сказать, кто конкретно (будет присутствовать - прим. ред.), пока не могу", - сказал он. Ожидается, что ответы от тех, кто хочет наблюдать за учениями, должны поступить до 20 августа.

Кроме того, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества Беларусь направила приглашения еще в 25 стран. В основном среди них государства - участники ШОС, ОДКБ, СНГ, другие дружественные страны. Это сделано для того, чтобы "они могли прислать своих представителей или, если будет такая возможность, руководителей оборонных ведомств прибыть наблюдать за нашими учениями", - пояснил Виктор Хренин.

"Но и это еще не все. У нас в стране находятся более 30 военных атташе, из них 9 (из - прим. ред.) стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим, чувствуем. Мы делаем первый шаг. Хотелось бы ожидать ответных шагов от наших соседей", - обратил внимание глава Минобороны.

Здесь уже, исходя из желания "видеть или не видеть", союзные силы секрета из своих планов не делают и не делали - знают в том числе и журналисты.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал отечества" (Россия

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал отечества" (Россия):

"Традиционно все учения "Запад", которые проводятся на территории Беларуси и Российской Федерации, в Европе всегда встречают в штыки. Любимая тема - это Сувалковский коридор. Вторая тема, что вот сейчас войска накопятся и однозначно пойдут в атаку на страны Прибалтики, на Польшу, короче, далее везде. Т.е. это обычная реакция западных СМИ на эти учения. Раньше мы приглашали представителей зарубежных СМИ на эти учения, чтобы они убедились, что эти учения не носят никакой агрессивный характер против стран Европы и стран Прибалтики. Но, как правило, зарубежные СМИ отказывались".

Стратегия Литвы и Польши

Именно для того, чтобы деэскалировать ситуацию, Беларусь перенесла учения внутрь страны. В то время как Литва тоже в августе собирается "обучать своих военных", но ровно на границе с нами (в Варенском районе). "Свирепый волк -2025". Польша по той же схеме готовится к масштабным учениям НАТО "Железный защитник - 25". Участников 34 тыс. Как думаете, где эти учения планируются? На нашей границе. Поэтому, конечно, Минобороны сейчас пересматривает систему обороны наших территорий

Строительство узлов сопротивления

Один из вопросов журналистов по поводу предстоящих учений касался возможного задействования новых специальных элементов, например, в оборудовании территорий. Как раз по этому поводу - формирования укрепрайонов - были поручения Президента, когда он посещал такой объект и знакомился с его оснащением в Кобринском районе Брестской области.

"После этого глава государства поручил такие элементы укрепрайонов оборудовать. 4 из 5 укрепрайонов уже готовы, активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учениях "Запад-2025" мы также планируем в 2 из 5 районов провести тренировку наших войск. Это будут волковысское и сморгонское направления", - проинформировал министр.

По его словам, в целом на учениях будут задействованы многие силы и средства ВС, основу составят войска Западного и Северо-Западного оперативного командования, но не обойдется, конечно, без Сил специальных операций (ССО). "Все подразделения будут действовать как на полигонах, так и на участках местности на территории Беларуси в составе батальонных тактических групп, ротных тактических групп, будем тренировать и войска, и штабы", - отметил он.

Кстати, про ССО министр также доложил Президенту. Речь шла о том, как выполняются утвержденные главой государства планы развития ВС и, в частности, ССО, чья организационная структура была пересмотрена, существенно усилена огневая мощь, передан в подчинение реактивный и зенитно-ракетный полки.

Укрепрайоны - как это выглядит вживую? Пример организовывали в Брестской области под Кобрином. Позволяет выдерживать артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, размещать личный состав. Это форты, которые будут сдерживать противника. Обновленные, конечно. Но в военной науке - не абсолютная новость. Белорусы уже таким пользовались в Великую Отечественную. Сейчас оружие и соответственно угроза, конечно, изменились.

"Орешник" и готовность его применить

Журналисты спросили Виктора Хренина, будут ли на белорусско-российских учениях отрабатываться вопросы планирования применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник". По словам главы военного ведомства, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия. "Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Виктор Хренин.

Виктор Хренин с журналистами

Министр обороны обратил внимание, что ядерное оружие способно нанести неприемлемый ущерб потенциальным противникам.

Министр обороны также обратил внимание на тот факт, что руководство стран НАТО пытается использовать "Запад-2025" как повод для проведения своих учений. "Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть (мы этим и будем заниматься) и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить", - заверил он.

Глава военного ведомства назвал ядерное оружие важным элементом прежде всего стратегического сдерживания.

Если у государства нет возможности, чем ответить (это не значит, что будут отвечать), практика уже показала - это путь в никуда. Особенно для стран с нашей географией, где мы просто территориально можем быть втянуты в конфликт, как буферная зона, которую (хороший пример Украины) очень жалко их же союзникам на словах и совсем не жалко на деле.

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Конфликт на юге нашего государства развязан руками так называемого цивилизованного Запада. Мы прекрасно понимаем, что сейчас нагнетать обстановку не имеет смысла. Германия и бундесвер уже заявили, что вместе с союзниками по НАТО проведут целую серию учений по переброске войск. Как они говорят, на восточный фланг - это к Беларуси и России".

Опыт военной операции изменил классические правила игры

Как итог. Вооружение плюс подготовленные люди - белорусская армия никогда не давала поводов в себе сомневаться. Но опыт военной операции совсем рядом изменил "классические правила игры". Одна война дронов чего стоит.

Готова ли Беларусь отражать оперативные нападения?

Один из вопросов как раз касался готовности белорусской армии отразить возможное нападение со стороны потенциальных противников Беларуси. Этот вопрос остается актуальным с учетом той напряженной обстановки, которая складывается у белорусских границ.

Министр обороны Виктор Хренин

"Это основная наша задача - быть готовыми к отражению агрессии противника. Вся деятельность наших Вооруженных сил именно на это и направлена. Мы постоянно занимаемся совершенствованием уровня своей подготовки, штабов, войск, - ответил Виктор Хренин. - Мы постоянно уточняем структуру Вооруженных сил. Мы вносим изменения в свои документы, формы и способы действия войск. Мы смотрим на развитие средств вооруженной борьбы, которые сегодня тоже очень стремительно развиваются - те же беспилотные летальные аппараты, которые вносят очень серьезные изменения на поле боя".

Министр обороны напомнил о требовании главы государства "не расслабляться". "Мы именно этим и занимаемся. Для этого мы проводим учения, тренировки, отмобилизовываем военнообязанных... Вы видите тот большой комплекс мероприятий, которым сейчас занимаются Вооруженные силы".

При этом, подчеркнул он, в Вооруженных силах Беларуси есть понимание, что потенциальные противники наблюдают за этими процессами и оценивают белорусскую армию. Именно поэтому приходится учитывать, как они могут действовать против Беларуси. Эти сценарии рассматриваются в ходе всех учений и штабных тренировок. "Это мы и называем подготовкой и готовностью к отражению агрессии", - констатировал глава военного ведомства.