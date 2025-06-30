"При Президенте Республики Беларусь" - Академия управления отмечает 30-летие присвоения статуса

Академия управления отмечает 30-летие присвоения статуса "При Президенте Республики Беларусь". Сегодня около полутора тысяч выпускников получили свои дипломы.

Чтобы принимать значимые решения для всей страны, важно уделять внимание и подготовке кадров. Президент не зря называет сферу образования государствообразующей отраслью. Ведь если сегодня не будет грамотной и толковой молодежи, то завтра не будет страны.

Такое мнение и у выпускников Академии управления, которая отмечает 30-летие со дня присвоения статуса "При Президенте Республики Беларусь". По этому случаю в Минске на площади Государственного флага собрались около 3 тыс. человек.

Дипломы вручили 1417 выпускникам. Из них свыше 800 обучались в институте управленческих кадров и получили первое высшее образование. А почти 600 окончили институт государственной службы.

Уровень знаний здесь повышают руководители высоких рангов и профессионалы своего дела. Выпускниками Академии управления являются более 50 % членов Совета Министров, свыше 70 % депутатов Национального собрания Беларуси также имеют диплом Академии управления.

На площади Государственного флага 30 июня собрались около 3 тыс. человек. Одних мы зафиксировали за деловыми разговорами с коллегами, других - в праздничных нарядах перед камерой.

И ведь повод есть. Академия управления отмечает 30-летие со дня присвоения статуса "При Президенте Республики Беларусь". Дипломы получили почти полторы тысячи ее выпускников. Они же отмечают, что в учреждении не просто дают знания, но и соединяют сердца.

В ответе за информационную безопасность

В кузнице управленческих кадров обучают по 17 специальностям. Акцент на практические знания. Поэтому не просто так обучаться в академии. Мечта и для тех, кто получает первое высшее. Они делают выбор в пользу своей страны.

Кстати, об информационной безопасности. В разработке у Академии управления и частные проекты. Например, уникальный шрифт. Его эксклюзивно создали вместе с Академией искусств.

Игорь Бузовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c81927-e02c-4eae-9c75-801d0114f799/conversions/10e9ebef-565d-48e8-90bf-45d0d9fc170c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Один из проектов мы подарили сегодня не только выпускникам, а стране. Мы сделали вместе с Белорусской академией искусств уникальный шрифт", - сказал Игорь Бузовский.

Этот шрифт призван внести вклад в обеспечение цифровой независимости, информационно-коммуникационной безопасности Беларуси. Скачать его можно на цифровой платформе, где сосредоточены все новейшие эксклюзивные проекты Академии управления.

Выпускникам учреждения сегодня вручили брелоки с QR-кодом-доступом к этому информационному ресурсу. Участникам церемонии также передали Конституцию Беларуси, изданную с использованием нового шрифта.

Новый информационный ресурс Академия управления разработала к юбилейной дате специально для своих выпускников. Через новый информационный ресурс также возможно установить мобильное приложение "Мой университет", к которому Академия управления присоединилась в рамках сотрудничества с РУП "Белтелеком". Кроме того, там можно апробировать тест-тренажер для лиц, впервые поступающих на государственную службу, прочесть свежий (юбилейный) выпуск журнала "Проблемы управления".

"Шрифты имеют уникальные - начиная от графики до историзма - подходы, как их создают. И "цифра" - современное требование, которое мы не можем обойти. Если у нас не будет цифрового шрифта - не будет ни документа, ни газет. Наличие такого шрифта, который можно использовать в обиходе, - большое достижение", - отметил Игорь Бузовский.

Международное сотрудничество - более 70 партнеров из 7 стран

Также объединяемся и на международной арене. Партнеров за границами нашей страны у Академии управления более 70. В семи странах СНГ.