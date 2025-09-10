"Привыкли к плохому": люди на погранпунктах отреагировали на планы Польши по полному закрытию границ

Польша намерена на неопределенный срок полностью закрыть границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы. Об этом накануне заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Такое решение сопредельная сторона связала прежде всего с проводимыми белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад-2025".

На белорусско-польской границе функционируют 2 пункта пропуска. Один из них для большегрузов - "Козловичи" и "Варшавский мост", предназначенный для легковых автомобилей и автобусов.

10 сентября в электронной очереди было зарегистрировано около 1,5 тыс. машин, но были установлены здесь и серьезные антирекорды - в ожидании находилось более 4,5 тыс. авто.

Хоть пропускная способность пункта в час составляет 70 машин, только треть из них въезжало в Польшу. Очередная новость о полном закрытии границы с Беларусью повергла простых людей, туристов и перевозчиков в шок.

"Это, конечно, возмутительно. ЕС виноваты в этом, конечно, потому что они эту всю политику проводят. Я езжу каждый месяц и вижу, что творится на границе. Все хуже, хуже и хуже", - отметил очевидец на границе.

"Плакали, прощались с детьми, сказали: сможем - переедем, вернемся. Мы сами с Украины, в Гродно ехали, жили у детей 2 месяца. Мы пенсионеры, нам по 80 лет, едем и страдаем. Стояли в очереди двое суток, обратно едем - столько же придется ждать", - поделилась пенсионерка.

Инна Адам в Беларусь приезжает ежегодно, здесь живут ее родственники, вместе с сыном направляется в Германию. Их автобус стоял первым в направлении границы несколько часов.

"У нас был прямой автобус на 12 сентября. Раз уже захотели закрыть границу, то раньше бы предупредили, но мы привыкли ждать, потому что это длится уже много лет. Мы привыкли к плохому, к сожалению. Единственное, что точно можно ожидать - непредсказуемой ситуации на границе", - заявила Инна Адам.

Среди ожидающих выезда и белорусские блогеры. Девушки кулинарным клубом едут в Румынию, чтобы поучаствовать в конкурсе.

"Сделать визу сейчас недешево. Сколько времени ты на это тратишь, покупаешь авиабилеты, которые сдашь потом. Испорченный отпуск - это тоже проблема, сейчас как раз бархатный сезон, многие едут отдыхать. Мы надеемся, что успеем проехать, потому что на завтра у нас куплены билеты", - рассказали блогерши.

