Продвижение отечественных брендов: какая роль в этом деле у белорусских медиа

16 октября подробно обсудили продвижение отечественных брендов за рубеж и роль в этом деле у белорусских медиа в Белтелерадиокомпании.

Белорусская торгово-промышленная палата как организатор семинара собрала порядка 100 специалистов: предприятия и те, кто занимается продвижением продукции на мировые рынки. Среди спикеров - журналисты зарубежные и белорусские, медиа-эксперты, руководители СМИ, и те, кто точно знает, как с помощью грамотно выстроенной информационной компании можно увеличить узнаваемость продукции на внешнем контуре.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Я считаю, роль СМИ в экспорте очень огромная. Сегодня мы ставили цель познакомить ближе менеджеров наших предприятий со средствами массовой информации".