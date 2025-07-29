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Провокация или атака? Политолог прокомментировал инцидент со сбитым в Минске дроном
В ночь на 29 июля в Минске на улице Матусевича был обнаружен подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник. Предположительно, судя по квадратной форме крыла и мотору, это мог быть UJ-22 или FP-1.
Поскольку дрон, подавленный РЭБ, оказался точно на западе Минска, скорее всего, он шел с территории Литвы по кратчайшему маршруту к цели; крайне сомнительно, что его пустили в обход столицы, например, из Черниговской области Украины. Как вариант, можно рассматривать пуск с территории России или Беларуси, но вряд ли, приводит слова политолога Андрея Лазуткина "Минская правда".
Аналитик выдвигает две основные гипотезы. Первая - это провокация со стороны Литвы, связанная с учениями "Запад". Недавние заявления литовских властей о якобы запущенных белорусских дронах по их территории могут быть попыткой оправдать подобную акцию. Однако использование дрона с боевой частью делает такую провокацию рискованной и политически невыгодной для Литвы из-за возможных жертв.
Вторая версия предполагает, что целью атаки могла быть не Беларусь, а Ленинградская область России, куда ранее, в день ВМФ, было направлено более 50 дронов. В ту же ночь в Ленобласти также был сбит беспилотник, что может указывать на скоординированную операцию. "Как вариант, один запустили туда, один - на Минск", - указал Андрей Лазуткин.
Ключевые вопросы, которые, по его мнению, предстоит выяснить:
- было ли нарушено воздушное пространство Беларуси;
- какие политические последствия ждут Литву или другие страны в случае подтверждения их причастности;
- какие меры контрразведки необходимы, если дрон запущен с территории России или Беларуси.
Эксперт отмечает, что после подавления РЭБ дроны могут терять управление и отклоняться от курса. Поэтому ранее на белорусскую территорию залетали либо "транзитные" дроны, которые хотели провести на стыке районов российского и белорусского ПВО, либо потерявшие управление.
"Но в данном случае, похоже, дрон имел цель именно на территории столицы Беларуси, а не случайно отклонился. Поэтому в провокацию мы верим больше", - заявил Андрей Лазуткин.
Чтобы разобраться в этом вопросе, также надо смотреть, какую версию подхватят экстремистские ресурсы.
"Скорее всего, по итогу будет некий вброс, что дрон запущен российской армией, чтобы втянуть Беларусь в вооруженный конфликт с Украиной или напасть на Варшаву и Вильнюс в ходе учений "Запад". Либо что Лукашенко "сам себя обстреливает", как традиционно заявляет украинская пропаганда про РФ", - заключил эксперт.
Безусловно, обе версии бредовые, но чем ближе к учениям, тем больше будет информационных вбросов такого типа, спрогнозировал Андрей Лазуткин.