Провокация или атака? Политолог прокомментировал инцидент со сбитым в Минске дроном

момент падения обломков сбитого в Минске беспилотника, заснятый на камеру news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126bc41-4295-4ef1-b107-84d7dbefd40c/conversions/8ca1d111-6365-437c-88a2-a3900bc7b055-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126bc41-4295-4ef1-b107-84d7dbefd40c/conversions/8ca1d111-6365-437c-88a2-a3900bc7b055-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126bc41-4295-4ef1-b107-84d7dbefd40c/conversions/8ca1d111-6365-437c-88a2-a3900bc7b055-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b126bc41-4295-4ef1-b107-84d7dbefd40c/conversions/8ca1d111-6365-437c-88a2-a3900bc7b055-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ночь на 29 июля в Минске на улице Матусевича был обнаружен подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник. Предположительно, судя по квадратной форме крыла и мотору, это мог быть UJ-22 или FP-1.

беспилотники UJ-22 и FP-1 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeec839b-2a52-4282-ba39-31f561f558ee/conversions/d3df6ba0-ab27-475c-b4d4-80e5959e2eb7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeec839b-2a52-4282-ba39-31f561f558ee/conversions/d3df6ba0-ab27-475c-b4d4-80e5959e2eb7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeec839b-2a52-4282-ba39-31f561f558ee/conversions/d3df6ba0-ab27-475c-b4d4-80e5959e2eb7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeec839b-2a52-4282-ba39-31f561f558ee/conversions/d3df6ba0-ab27-475c-b4d4-80e5959e2eb7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поскольку дрон, подавленный РЭБ, оказался точно на западе Минска, скорее всего, он шел с территории Литвы по кратчайшему маршруту к цели; крайне сомнительно, что его пустили в обход столицы, например, из Черниговской области Украины. Как вариант, можно рассматривать пуск с территории России или Беларуси, но вряд ли, приводит слова политолога Андрея Лазуткина "Минская правда".

Аналитик выдвигает две основные гипотезы. Первая - это провокация со стороны Литвы, связанная с учениями "Запад". Недавние заявления литовских властей о якобы запущенных белорусских дронах по их территории могут быть попыткой оправдать подобную акцию. Однако использование дрона с боевой частью делает такую провокацию рискованной и политически невыгодной для Литвы из-за возможных жертв.

Вторая версия предполагает, что целью атаки могла быть не Беларусь, а Ленинградская область России, куда ранее, в день ВМФ, было направлено более 50 дронов. В ту же ночь в Ленобласти также был сбит беспилотник, что может указывать на скоординированную операцию. "Как вариант, один запустили туда, один - на Минск", - указал Андрей Лазуткин.

Ключевые вопросы, которые, по его мнению, предстоит выяснить:

было ли нарушено воздушное пространство Беларуси;

какие политические последствия ждут Литву или другие страны в случае подтверждения их причастности;

какие меры контрразведки необходимы, если дрон запущен с территории России или Беларуси.

Эксперт отмечает, что после подавления РЭБ дроны могут терять управление и отклоняться от курса. Поэтому ранее на белорусскую территорию залетали либо "транзитные" дроны, которые хотели провести на стыке районов российского и белорусского ПВО, либо потерявшие управление.

"Но в данном случае, похоже, дрон имел цель именно на территории столицы Беларуси, а не случайно отклонился. Поэтому в провокацию мы верим больше", - заявил Андрей Лазуткин.

Чтобы разобраться в этом вопросе, также надо смотреть, какую версию подхватят экстремистские ресурсы.

"Скорее всего, по итогу будет некий вброс, что дрон запущен российской армией, чтобы втянуть Беларусь в вооруженный конфликт с Украиной или напасть на Варшаву и Вильнюс в ходе учений "Запад". Либо что Лукашенко "сам себя обстреливает", как традиционно заявляет украинская пропаганда про РФ", - заключил эксперт.