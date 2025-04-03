Прозоров выдвинул версии, для чего через белорусскую границу везли 580 кг взрывчатки

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Старенький Mercedes Sprinter на молдавских номерах перегоняли из Евросоюза в Россию. В Литве грузовую машину переварили в пассажирский транспорт, поставили на регистрацию в Молдове и перегнали в Польшу, где водитель-белорус автомобиль забрал и должен был доставить в российский город Пятигорск. Машина к водителю попала уже переваренная и с опасным грузом. Взрывчатое вещество было спрятано в специальных нишах в полу автомобиля, а также в стенках багажного отделения.

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Через белорусскую границу со стороны Польши пытались провезти в Российскую Федерацию почти 600 кг взрывчатого вещества. Водителя использовали якобы втемную, но следствию еще предстоит установить детали. Брестские таможенники проявили высочайший профессионализм.

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Характерной чертой украинских спецслужб под западным управлением сегодня стало использование людей втемную. Яркий пример - подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. Они закладывают взрывчатку в абсолютно разные предметы: от детской игрушки до подарочного бюста, как в случае с Владленом Татарским. Не боятся провозить через границы иностранных государств огромное количество этих веществ, чтобы потом сделать закладки для агентов. Их не интересует судьба других, их интересует достижение цели.

Василий Прозоров, полковник, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, знает, на что способны украинские спецслужбы, поскольку знаком со спецификой их работы и бэкграундом.

12 апреля 2024 года на полковника было совершено покушение. Его машину подорвали, а взрывчатка была доставлена курьером из Польши.

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Василий Прозоров:

"Белорусские таможенники, может, и сами не подозревают, сколько они людей спасли. Я уверен, что груз шел в Россию. Два варианта. Первый - эта взрывчатка должна была лечь в тайники для диверсионных украинских групп глубокого залегания. Я неоднократно говорил, что всех украинских диверсантов сейчас можно поделить на две большие группы. Одна - это одноразовые, которых по "Телеграм", по "Ватсапу", через интернет нашли, дали им задание, они пошли заложили в надежде получить деньги. И все. Они одноразовые. Им потом никто, естественно, не выплачивает, их кидают. Их много, к сожалению. Вторая группа, пусть и не такая большая, но более опасная, - это подготовленные люди, "спящие" на территории России. Они ждут команды, для них подготавливают схроны: документы, деньги, закладывают в закладки взрывчатку. Пример такого варианта - женщина, которая ликвидировала Дарью Дугину. Это была кадровая военнослужащая Украинской национальной гвардии".

Второй вариант, как предположил Василий Прозоров, - это то, что машину целенаправленно готовили к теракту. 580 кг взрывчатки - очень серьезное количество, которым можно взорвать здание либо небольшой мост.

"Но самое страшное, если бы ее подорвали в месте массового скопления людей, - высказал предположение бывший сотрудник СБУ. - Идут майские праздники: 1 Мая, 9 Мая. Поэтому не удивлюсь, если машина должна была быть использована как такое единое взрывчатое вещество. Сейчас с учетом того, что на фронте у украинской армии все очень плохо, им срочно нужны победы".

О важности задержания крупнейшей партии особо опасного груза свидетельствует и телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент России поблагодарил белорусских специалистов, экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз. Российский лидер просил передать благодарность и, насколько возможно, поощрить.