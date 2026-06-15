Путевка в лето: педагогические отряды приступили к работе в Минской области

Почти три сотни студенческих отрядов - а это более 4 тыс. юношей и девушек - работают в этом году в Минской области. Задействована молодежь и в одном из детских загородных лагерей Минского района. Молодые воспитатели продумывают для детей насыщенную программу, проводят интерактивные игры и спортивные соревнования.

Анна Атрахович, боец педагогического отряда "Наследие" имени Т. М. Барамзиной:

"В лагере "Галактика" я уже во второй раз. По образованию я тренер по художественной гимнастике, поэтому первый месяц лета стабильно посвящаю работе с детьми. Для меня это не просто профессия, а настоящее призвание. Я искренне люблю свое дело и получаю огромное удовольствие от общения со своими воспитанниками".

Любовь Кузьмиченок, командир педагогического отряда "Наследие" имени Т. М. Барамзиной:

"В лагере "Галактика" трудится наш студенческий педагогический отряд в составе 10 человек. Стоит задача - быть воспитателем, проводить отрядные мероприятия. Я оформлена как педагог-организатор и моя задача - проводить масштабные культурно-массовые мероприятия. В основном команда состоит из уже практикующих педагогов - работающей молодежи до 31 года, хотя есть и новички. Наши студенческие отряды представляют Минскую область на республиканских мероприятиях, на различных слетах - это уже достаточно опытные люди".