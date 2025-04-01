Путин передал Талаю сохранившиеся советские монеты для создания памятника на Поклонной горе

Фото : 80 лет Великой Победе/Telegram news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff731458-cb90-42ef-bf2d-98f533067a22/conversions/94030891-fdfd-42cd-8fb8-180ff071e7c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff731458-cb90-42ef-bf2d-98f533067a22/conversions/94030891-fdfd-42cd-8fb8-180ff071e7c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff731458-cb90-42ef-bf2d-98f533067a22/conversions/94030891-fdfd-42cd-8fb8-180ff071e7c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff731458-cb90-42ef-bf2d-98f533067a22/conversions/94030891-fdfd-42cd-8fb8-180ff071e7c9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото : 80 лет Великой Победе/Telegram

Президент России Владимир Путин передал белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю монеты для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От имени главы российского государства их вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Песков сообщил, что это советские монеты, которые хранились в семье Владимира Путина. "И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех - это то, что очень трудно переоценить", - сказал пресс-секретарь на встрече с Алексеем Талаем.

Дмитрий Песков назвал великолепной работу Алексея Талая по созданию памятника, отметив, что она является поучительной для молодого поколения.