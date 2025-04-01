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Путин передал Талаю сохранившиеся советские монеты для создания памятника на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин передал белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю монеты для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От имени главы российского государства их вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля, сообщает БЕЛТА.
Дмитрий Песков сообщил, что это советские монеты, которые хранились в семье Владимира Путина. "И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех - это то, что очень трудно переоценить", - сказал пресс-секретарь на встрече с Алексеем Талаем.
Дмитрий Песков назвал великолепной работу Алексея Талая по созданию памятника, отметив, что она является поучительной для молодого поколения.
Проект "Живая память благодарных поколений" реализуется по инициативе благотворительного фонда Алексея Талая. В его рамках первый памятник установлен в Минске 2 июля 2022 года, второй - 28 июля 2024 года в Бресте. Третий памятник планируется к установке в Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.