Работа без права на ошибку. 89 сотрудников Следственного комитета Беларуси принесли присягу

Восстановить картину событий по крупицам, не упустить детали и пройти буквально по стопам преступника, чтобы достичь истины. Работа следователя без права на ошибку.



Следственному комитету страны 14 лет.

В свой профессиональный праздник 89 сотрудников ведомства из разных регионов принесли присягу. Клятву на верность Родине и народу дали 77 парней и 12 девушек.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: "К этому празднику мы подошли с очень неплохими результатами. Откровенно говоря, я горжусь личным составом: работа выполняется качественно, на высоком уровне. Особенно радует, что к нам приходит молодежь - ребята, которые действительно хотят служить в Следственном комитете, хотят защищать Родину. Сегодня в честь праздника молодые сотрудники приняли присягу. Это очень приятно и символично - более 80 молодых людей пополнили ряды нашего ведомства".

Егор Сушко, следователь 3-го следственного отдела Борисовского районного отдела Следственного комитета Беларуси

Егор Сушко, следователь 3-го следственного отдела Борисовского районного отдела Следственного комитета Беларуси: "Сегодня присяга. Служба в Следственном комитете - это возможность напрямую участвовать в обеспечении законности и правопорядка, бороться с преступностью, защищать права и законные интересы граждан. Меня всегда привлекала идея служения белорусскому народу, стремление к справедливости, желание внести свой вклад в построение правового государства".