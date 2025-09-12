3.63 BYN
Работа без права на ошибку. 89 сотрудников Следственного комитета Беларуси принесли присягу
Восстановить картину событий по крупицам, не упустить детали и пройти буквально по стопам преступника, чтобы достичь истины. Работа следователя без права на ошибку.
Следственному комитету страны 14 лет.
В свой профессиональный праздник 89 сотрудников ведомства из разных регионов принесли присягу. Клятву на верность Родине и народу дали 77 парней и 12 девушек.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: "К этому празднику мы подошли с очень неплохими результатами. Откровенно говоря, я горжусь личным составом: работа выполняется качественно, на высоком уровне. Особенно радует, что к нам приходит молодежь - ребята, которые действительно хотят служить в Следственном комитете, хотят защищать Родину. Сегодня в честь праздника молодые сотрудники приняли присягу. Это очень приятно и символично - более 80 молодых людей пополнили ряды нашего ведомства".
Егор Сушко, следователь 3-го следственного отдела Борисовского районного отдела Следственного комитета Беларуси: "Сегодня присяга. Служба в Следственном комитете - это возможность напрямую участвовать в обеспечении законности и правопорядка, бороться с преступностью, защищать права и законные интересы граждан. Меня всегда привлекала идея служения белорусскому народу, стремление к справедливости, желание внести свой вклад в построение правового государства".
За ответственную, добросовестную и самоотверженную службу ряд сотрудников органов предварительного следствия получили госнаграды и очередные специальные звания.