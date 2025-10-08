3.69 BYN
Рачков: Формируется очень устойчивый фундамент отношений Беларуси и Омана
Султанат Оман тщательно подходит к выбору партнеров и проектов для инвестиций. Маскат отдает приоритет государствам с устойчивой и стабильной политической системой. В этом уверен депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
Визит делегации Омана действительно является историческим, потому что это первый визит Султана Омана Хайсам бен Тарека Аль Саида в Республику Беларусь.
"Очень большие достижения мы осуществили за последние несколько лет в отношениях с этим государством. Дружеские связи между странами складывались десятилетиями и прежде всего благодаря дружбе Александра Григорьевича Лукашенко с предыдущим султаном Кабусом бен Саидом", - отметил Сергей Рачков.
"Султанат Оман - это королевство, все определяется в этой стране первым человеком - султаном. Поэтому те связи, которые были лично установлены Президентом Беларуси с первым лицом государства, сегодня дают отдачу. Значительно пополняется договорно-правовая база сотрудничества, а это говорит о том, что формируется очень устойчивый фундамент отношений Беларуси и Омана", - рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
По его словам, султанат Оман - очень щепетильный партнер, который всегда взвешивает все решения. В этой стране, как и в Беларуси, очень высокий уровень дисциплины и ответственности.
"Беларусь интересует Оман с точки зрения внешней торговли. Государство ежегодно тратит на импорты до 40 млрд долларов, поэтому с насыщением рынка Омана товарами и продовольствием Республика Беларусь может помочь и уже начала это делать. С другой стороны - наши научно-технологические возможности. Между академиями наук и университетами двух стран идет сотрудничество", - поделился Сергей Рачков.