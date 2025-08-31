Радость и восторг. В Первомайском районе Минска организовали праздник для ребят надомного обучения

Благотворительная акция "Соберем детей в школу" от Белорусского Красного Креста продолжается в преддверии нового учебного года. Школьные наборы получают дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Благотворительная акция "Соберем детей в школу" проходит по всей стране. Администрация Первомайского района и сотрудники Белорусского Красного Креста поздравили ребят, обучающихся на дому, и их родителей с началом нового учебного года.

Праздник начался с яркого выступления волонтеров Белорусского Красного Креста. Они порадовали детей музыкой, веселыми танцевальными играми и подарили игрушки из воздушных шаров. В этот день помощь получили 15 ребят, среди которых было 5 первоклассников.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска: "Мы приезжаем, поздравляем, уделяем внимание всем нашим детям и, конечно, привозим подарки, чтобы каждый почувствовал атмосферу праздника. Это праздник не только настроения, но и знаний, хочется, чтобы у ребят всегда было желание учиться и улыбка не сходила с лица. Такие моменты очень важны, все учреждения образования Первомайского района традиционно принимают гостей. В поздравлениях участвуют не только представители районной администрации, но и руководители предприятий и организаций, которые шефствуют над школами".

В портфелях школьников канцелярские товары: тетради, ручки, карандаши, главный атрибут учащегося - дневник. Кроме того, дети получили в подарок постельное белье, а приятным сюрпризом стали сладкие угощения.

Тамара Якас, председатель организации Белорусского Красного Креста Первомайского района г. Минска:

"Поскольку дети особенные, для них созданы определенные условия, чтобы им было комфортно находиться в коллективе. Собрать всех сразу, 150 человек в одной аудитории, невозможно. Поэтому был выбран формат с двумя вариантами: либо мы организуем небольшие семейные праздники для каждого ребенка, либо наши волонтеры вместе с представителями администрации приходят к ним домой и вручают подарки в привычной, комфортной обстановке. Ребятам приятно получить свои подарки к началу нового учебного года - канцелярские товары и подарочные сертификаты".

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают около 60 ребят в возрасте до 18 лет. Есть и те, кто впервые сядет за парты. Для них подготовлены портфели с принадлежностями, а также игры для воспитанников спецучреждения.

"В преддверии праздника придут не все дети, потому что многие еще отдыхают с родителями, набираются сил и здоровья. Каждый ребенок всегда рад получить подарок, это вызывает у него восторг и радость. Приятно, когда о тебе помнят", - подчеркнула председатель организации Белорусского Красного Креста Первомайского района г. Минска Тамара Якас.