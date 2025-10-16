Ранний старт, электроотопление: министр энергетики привел особенности этого отопительного сезона

Из-за погодных изменений в 2025 году отопительный сезон в Беларуси начался раньше. Был ли готова система теплоснабжения к этому, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

Сперва он отметил, что обычно отопительный сезон стартует в начале-середине октября. В этом году в отдельных районах подключение системы теплоснабжения началось уже в конце сентября. Но изменения погоды не были неожиданными для специалистов. "Мы, как энергосистема, очень внимательно следим за изменением прогнозов погоды. И самое главное, в Республике Беларусь выстроена системная работа по подготовке энергетического комплекса к отопительным сезонам".

Денис Мороз:

"В рамках подготовительных мероприятий в этом году были выполнены ремонтные работы на около 90 единицах электротехнического оборудования, выполнены капитальные ремонты и реконструкции более 200 км тепловых сетей. В общем-то, весь энергокомплекс подошел к отопительному сезону в полностью готовом состоянии".

Как отметил он, в Беларуси эту готовность фиксируют с помощью отдельного документа, который называется паспортом готовности. "Этот паспорт готовности получают как потребители тепловой энергии (дома, предприятия, социальные объекты), так и те, кто производит тепловую энергию (теплоисточники). В этом году, в соответствии с постановлением Совета Министров, к 1 октября было выдано 28 тыс. паспортов готовности потребителей и около 10 тыс. паспортов готовности источников тепловой энергии".

Нововведением стало использование электронного документооборота. "Особенностью этого года являлось то, что мы впервые ввели взаимодействие с помощью электронного документооборота. Появилась возможность регистрировать эти паспорта в электронном виде, - обозначил Денис Мороз. - И вот порядка 30 % всех паспортов, которые у нас были подготовлены в этом году, уже были оформлены именно в таком виде".