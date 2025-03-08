3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Разнообразие сортов и размеров: за сколько в Минске можно приобрести тюльпаны
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Разнообразие сортов и размеров: за сколько в Минске можно приобрести тюльпаныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b0c0a3-5b4f-4639-b3f9-911449bdb9e4/conversions/aefebf0a-d699-4f43-b833-57e76cc44f69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b0c0a3-5b4f-4639-b3f9-911449bdb9e4/conversions/aefebf0a-d699-4f43-b833-57e76cc44f69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b0c0a3-5b4f-4639-b3f9-911449bdb9e4/conversions/aefebf0a-d699-4f43-b833-57e76cc44f69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b0c0a3-5b4f-4639-b3f9-911449bdb9e4/conversions/aefebf0a-d699-4f43-b833-57e76cc44f69-xl-___webp_1920.webp 1920w
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В Минске и городах Беларуси царит необыкновенное настроение - везде продают цветы, звучат поздравления, да еще обещают и погоду прекрасную.
Цветочные точки можно встретить на ярмарках, остановках, около магазинов, в подземных переходах - в белорусской столице определены 184 площадки, где можно официально торговать. Цены на белорусские тюльпаны начинаются от 3 рублей за цветок. Выбор огромный: по цвету, размеру, сорту и стоимости - все для того, чтобы каждый мог порадовать своих дам.