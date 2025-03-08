Разнообразие сортов и размеров: за сколько в Минске можно приобрести тюльпаны

В Минске и городах Беларуси царит необыкновенное настроение - везде продают цветы, звучат поздравления, да еще обещают и погоду прекрасную.

Цветочные точки можно встретить на ярмарках, остановках, около магазинов, в подземных переходах - в белорусской столице определены 184 площадки, где можно официально торговать. Цены на белорусские тюльпаны начинаются от 3 рублей за цветок. Выбор огромный: по цвету, размеру, сорту и стоимости - все для того, чтобы каждый мог порадовать своих дам.