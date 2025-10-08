3.69 BYN
Разоблачен фейк о якобы избитом гражданине Афганистана белорусской милицией
Очередной фейк о якобы избитом афганском военном разоблачил сам герой информации. В Интернете распространилась история о гражданине Афганистана, который потерял руку якобы из-за действий белорусской милиции. В МВД рассказали реальную историю беженца.
Гражданин Афганистана Джихад Мохаммад Гуль приехал в Беларусь из России в конце июня. 30 числа вместе с группой нелегалов его задержали и депортировали, так как срок пребывания в стране без визы у него истек. Сам мужчина признался, что хотел попасть в Евросоюз. 1 июля он выехал в Россию, но позже незаконно вернулся в Беларусь. А 27 июля обратился в столичную больницу.
Ольга Светлицкая, главный врач УЗ "ГКБСМП":
"Мы проводили комплексное обследование в соответствии с нашими протоколами. Было поверхностное повреждение в виде ссадин мягких тканей правой кисти и правого предплечья, но с признаками инфицирования. Данный гражданин не объяснял обстоятельства и сроки получения травмы. Сотрудники предложили ему госпитализацию, но гражданин вел себя негативно, от госпитализации отказывался и покинул наше отделение. Тем не менее он снова был доставлен к нам бригадой скорой медицинской помощи, при этом наблюдалось серьезное ухудшение состояния. Признаки воспаления начали быстро нарастать. Был консилиум, гражданину на английском языке, так как он был в ясном сознании, было объяснено, что если рука не будет ампутирована, то высока вероятность смертельного исхода в ближайшие сутки-двое от интоксикации".
Белорусские медики сделали все возможное для сохранения жизни иностранца. Он провел в больнице 52 дня. Затраты госбюджета на его лечение превысили 56 тыс. рублей и до сих пор не возмещены.
Джихад Моххамад Гуль:
"Физическая сила со стороны белорусской милиции не применялась. Я хочу привезти свою семью в Беларусь, потому что здесь безопасно. Хочу сказать спасибо всем людям, которые оказывали мне помощь".
Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
"В Департамент по гражданству и миграции МВД 9 сентября поступило письмо из Представительства УВКБ ООН, где сообщалось, что указанный гражданин Афганистана хочет обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты и убежища в Республике Беларусь. В письме сообщалось, что он находится в больнице с ампутированной рукой. 22 сентября нами дан ответ, что по завершении лечения иностранцу необходимо лично обратиться с ходатайством о защите в УГиМ УВД Витебщины. Также ему предоставляется возможность размещения в пункте временного поселения беженцев в областном центре".
И уже 8 октября гражданин Афганистана прибыл в Витебск для подачи ходатайства о защите. Органами внутренних дел иностранцу оказана вся необходимая помощь и содействие.
Фото sb.by