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Развенчаем мифы о белорусском языке, которые создают проплаченные Западом платформы
Непонятные, точнее, необоснованные и уму непостижимые политические игрища разворачивают представители "культпротеста", уничтожая то, за что якобы боролись: нашу матчыну и спадчыну.
В проплаченных Западом платформах все чаще натыкаешься на заявления "сторонников перемен", мол, "в Беларуси страшно говорить на мове, за это отправляют за решетку". Или "официальный Минск в своем стремлении создать Союзное государство игнорирует белорусскую культуру, исторические и национальные традиции белорусов".
И это в момент, когда белорусы, не предавшие свою "спадчыну", реконструируют Кревский замок, воссоздают слуцкие пояса, закупают коллекции Радзивиллов, поддерживают белорусскоязычные школы, переводят законы на белорусский, ставят спектакли. Зачем далеко искать мову, когда она вывесками на том же проспекте Независимости.
Истерические фантазии (причем на русском языке) беглые изливают западным "грандодателям". А как иначе пополнять счета на свое существование в Европе? Сотни тысяч евро должны пойти на проекты, связанные с сохранением национальной идентичности в изгнании. По их мнению, "русский мир" перекрыл "выключна беларускія вытокі" (подробности в видео).