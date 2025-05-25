Непонятные, точнее, необоснованные и уму непостижимые политические игрища разворачивают представители "культпротеста", уничтожая то, за что якобы боролись: нашу матчыну и спадчыну.

В проплаченных Западом платформах все чаще натыкаешься на заявления "сторонников перемен", мол, "в Беларуси страшно говорить на мове, за это отправляют за решетку". Или "официальный Минск в своем стремлении создать Союзное государство игнорирует белорусскую культуру, исторические и национальные традиции белорусов".

И это в момент, когда белорусы, не предавшие свою "спадчыну", реконструируют Кревский замок, воссоздают слуцкие пояса, закупают коллекции Радзивиллов, поддерживают белорусскоязычные школы, переводят законы на белорусский, ставят спектакли. Зачем далеко искать мову, когда она вывесками на том же проспекте Независимости.