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Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Минском районе
Около 300 сотрудников различных организаций и больше двух десятков единиц техники задействовано в устранении последствий стихии в Минском районе.
Вечером 29 июля сильный грозовой фронт прошел по территории столичного региона. Сильнее всего пострадал агрогородок Колодищи. Ветер повалил около 2 тыс. деревьев. Повреждено примерно 17 крыш жилых домов. Без света остались около 600 жилых домов. Информации о пострадавших нет. Создан штаб по ликвидации последствий стихии.
Отсутствие электричества, поврежденные авто, поваленные деревья - последствия стихии в Колодищах
Местные жители в соцсетях публикуют фото и видео разрушений
Олег Бойничев, начальник центра оперативного управления Республиканского отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси:
"Работы проводились всю ночь. Сейчас работы продолжаются. Специалисты применяют имеющийся бензоинструмент, в том числе альпинистское снаряжение для распилки деревьев, которые угрожают имуществу, строениям, людям, и в том числе применяют незамедлительные меры по восстановлению электроснабжения населенного пункта. Пилим деревья, которые мешают прокладке линии электропередачи и восстановлению электроснабжения. Стоит отметить, что подразделения Республиканского отряда специального назначения на данный момент продолжают работы в городе Могилеве, в том числе по ликвидации последствий прохождения грозового фронта в Могилевской области".
Уже в половину из 600 обесточенных домов вернули свет. Работы по восстановлению электроснабжения планируют завершить к вечеру.