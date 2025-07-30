Почти 300 человек устраняют последствия непогоды в Минском районе

Около 300 сотрудников различных организаций и больше двух десятков единиц техники задействовано в устранении последствий стихии в Минском районе.

Вечером 29 июля сильный грозовой фронт прошел по территории столичного региона. Сильнее всего пострадал агрогородок Колодищи. Ветер повалил около 2 тыс. деревьев. Повреждено примерно 17 крыш жилых домов. Без света остались около 600 жилых домов. Информации о пострадавших нет. Создан штаб по ликвидации последствий стихии.

Отсутствие электричества, поврежденные авто, поваленные деревья - последствия стихии в Колодищах Местные жители в соцсетях публикуют фото и видео разрушений 5 часов назад

Олег Бойничев, начальник центра оперативного управления Республиканского отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Работы проводились всю ночь. Сейчас работы продолжаются. Специалисты применяют имеющийся бензоинструмент, в том числе альпинистское снаряжение для распилки деревьев, которые угрожают имуществу, строениям, людям, и в том числе применяют незамедлительные меры по восстановлению электроснабжения населенного пункта. Пилим деревья, которые мешают прокладке линии электропередачи и восстановлению электроснабжения. Стоит отметить, что подразделения Республиканского отряда специального назначения на данный момент продолжают работы в городе Могилеве, в том числе по ликвидации последствий прохождения грозового фронта в Могилевской области".