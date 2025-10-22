Развитие космической отрасли обсуждают ученые и практики на Белорусском космическом конгрессе

Более сотни выступлений ученых и специалистов из Беларуси, России и Китая. В Минске продолжил работу 9-й Белорусский космический конгресс. Наша страна создала собственную космическую индустрию (которая объединяет несколько десятков предприятий и тысячи специалистов) и выступает за дальнейший прогресс в этой сфере. Этому должна поспособствовать и новая космическая программа, в 2026-м начнется ее практическая реализация.

Пока для многих государств освоение космического пространства остается недосягаемой мечтой, Беларусь не просто получила статус космической державы, но и укрепляет его с каждым годом теми разработками ученых в тандеме с производителями, которые идут в жизнь. Об этом 22 октября на полях 9-го Белорусского космического конгресса говорят участники секционных заседаний. Это самые разные тематические треки - от искусственного интеллекта до развития системы дистанционного зондирования Земли.

Космос наш! И он также как и любая другая высокотехнологичная отрасль требует самых современных решений, будь то фотоника, ракетно-космическое направление или геосервисы.

Белорусские ученые в укрепление позиций отрасли за последние годы приложили немало усилий и готовы идти туда, где раньше казалось, что исследования невозможны. Уже реальность и искусственный интеллект - в космосе.

ИИ проник глубоко в космические разработки и показывает себя очень хорошо, отметил заведующий лабораторией БГУ Леонид Котковский. "Это очень мощный метод распознавания и классификации различных объектов, - считает он. - Единственное, есть проблема, что его нужно предварительно очень хорошо обучить на большом объеме данных. Вот если этот шаг пройден, то он позволяет очень эффективно распознавать объекты. Классические методы распознавания объектов, диагностики состояния проигрывает искусственную интеллекту".

В 2028-м совместно с российскими коллегами планируется запуск большого нового космического аппарата с уникальными характеристиками. В будущем году (осторожно называют сроки) ученые запустят два белорусских космических аппарата для исследования ионосферы. Она влияет на многие процессы, которые протекают на нашей Земле. Это лишь самая видимая часть из того, что ляжет на страницы новой космической программы, которая ожидается в 2026-м. Сейчас же ученые продолжают изучать результаты экспериментов, поставленных в космосе белорусско-российским экипажем.

Сегодня это уже уникальные экспонаты и история для всей Беларуси. Скафандр Марины Василевской, в котором она совершила героический полет в космос. Он будет храниться в стенах Академии наук. Он передан Роскосмосом.

Отдельные исследования этого полета получили продолжения в рамках наземного эксперимента "Сириус-23" по 12-месячной изоляции экипажа из 6 человек в наземном комплексе Института медико-биологических проблем. Среди участников и белоруска Ольга Мастицкая. Проект завершился в ноябре 2024-го. И как говорится, "у всего есть "год спустя".

Ольга Мастицкая, младший научный сотрудник Института физико-органической химии Национальной академии наук НАН Беларуси:

"Был проведен ряд исследований от белорусских ученых. Все исследования выполнены успешно. Конечно, можно сделать определенные выводы. Если обобщить, то мы приближаемся к тому, чтобы осваивать дальние космические планеты".