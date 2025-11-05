Региональная безопасность, борьба с терроризмом - что обсуждали на совещании секретарей совбезов СНГ

5 ноября в Москве обсуждали, как выстроить надежный щит региональной безопасности в нынешних реалиях. На встрече госсекретарей совбезов СНГ Беларусь представила реальную картину того, что происходит на западных границах Союзного государства.

Встреча секретарей советов безопасности СНГ традиционно проходит в Москве. В этот раз это Национальный центр "Россия". Такой формат дает возможность услышать мнение каждой из стран Содружества. Основная тема дискуссии - как сегодня, когда мир разрывают военные и межнациональные конфликты, обеспечить безопасность в странах СНГ.

Вольфович назвал действия Литвы и Польши на границе элементом гибридной войны В Москве состоялась встреча секретарей Совета безопасности СНГ 3 часа назад

Беларусь проинформировала о той обстановке, которая сегодня складывается на западных границах Союзного государства. Идет усиленная милитаризация, это, по словам Александра Вольфовича, явный сигнал для всех - Запад готовится к войне. И все угрозы, которые исходят с той стороны, они не то что косвенно, а прямым образом могут отразиться на безопасности остальных стран Содружества.

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Запад, к сожалению, на диалог не идет. Усиленно продолжает милитаризацию. Вкладывает огромные деньги в оборонные расходы. Закупает новые образцы вооружения, продолжает проводить большое количество учений рядом с территорией Республики Беларусь, готовит инфраструктуру для ведения боевых действий, отселяет население из 50-километровой зоны. Для чего это делается? Запад готовится к войне. А чтобы вести войну и оправдать те средства, которые они вложили в новые образцы вооружения, им нужен потенциальный враг. Где найти врага? На Востоке? Кто? Россия и Беларусь. Эта проблема сегодня не Республики Беларусь, это общая проблема, эта угроза коснется всех стран СНГ".

А то, что делает Польша и Литва - настоящий элемент гибридной войны. Прибалтийские соседи закрыли пункты пропуска. И сегодня более 1,5 тыс. литовских грузовиков остались на территории Беларуси. Такие экономические диверсии - прямая угроза стабильности для тех стран, чьи грузы идут с Востока на Запад.

Поэтому сегодня надо укреплять сотрудничество стран СНГ. Как отметил Александр Вольфович, современная безопасность - это коллективная работа всех игроков, а не сольная партия кого-то одного.