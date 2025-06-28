Решетников: ЕАЭС нацелен на процветание рынков стран - участниц объединения

Евразийский экономический союз в своей работе нацелен на процветание рынков стран - участниц объединения, а не на экономический закат Европы.

Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он подчеркнул, что ЕАЭС сегодня показывает уверенный рост, укрепляя экономические связи между странами-участницами.

Максим Решетников, министр экономического развития России:

"В целом взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза активно развивается, да и сам по себе союз - такая растущая экономика. По прошлому году - 4,4 % темпа роста, по этому - больше 2 %. Это большой, очень взаимосвязанный рынок, который работает на то, чтобы развивалась кооперация, рынки насыщались товарами. Активно идет торговля. В конечном итоге это еще и сдерживание роста цен, потому что чем больше торговли, чем больше альтернатив, тем проще бороться с инфляцией. Важно, что динамика нарастает".

"Речь идет о выстраивании долгосрочных кооперационных промышленных связей, - отметил Максим Решетников и обратил внимание, что общеевропейский рынок формировался с 50-х годов, и это заняло 50 лет. "Считайте, что мы четверть этого пути уже прошли, но остается еще немного", - сказал он.

Министр экономического развития России добавил: "Мы сосредоточены не на закате Европы, а на том, чтобы у нас на нашем евроазиатском пространстве, евроазиатских рынках было свое процветание".