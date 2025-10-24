3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Республиканский субботник: сенаторы и молодежь трудятся на стройке исторического музея Беларуси
25 октября в Беларуси проходит республиканский субботник. С самого утра по всей стране тысячи белорусов вышли на благоустройство территорий, чтобы сделать свою страну еще чище и красивее.
Инвентарем вооружились и члены Совета Республики, работники секретариата, а также представители Молодежного парламента. Все вместе высадили аллею из более чем двух десятков деревьев: лип, тополей, ивы.
Новая зеленая зона появилась на территории строящегося Национального исторического музея Беларуси. Республиканский субботник имеет особое значение в Год благоустройства и символизирует уважение к тем, кто отстоял нашу свободу и право на мирную жизнь.
Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Очень важно, что никакой дождь и никакой ветер не может погасить пламя наших сердец, желание внести свой вклад в строительство этого замечательного объекта. Я уверена, что деревья, которые мы сегодня посадили с любовью, будут радовать будущие поколения. А для нас это очень важно".
Из денежных средств, заработанных на осеннем субботнике, 50 % пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Это будет не просто музей в его классическом понимании, комплекс станет самым современным музейным пространством в стране. Он будет наполнен виртуальной реальностью, интерактивами, чтобы погружение в нашу историю было интересным и захватывающим.