Ревенко: Учения "Запад" - плановый элемент совместной подготовки сил региональной группировки войск

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

Тема маневров - применение группировок войск сил по защите Союзного государства, готовность к отражению нападений, а также борьба с диверсионно-разведывательными группами и бандформированиями.

Нужно сказать, что учения "Запад-2025" - плановый элемент тренировки войск. О том, что они пройдут, Беларусь оповестила еще в 2024 году. 31 июля 2025-го были отправлены приглашения всем заинтересованным.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси

Будут принимать участие аккредитованные военные атташе при Министерстве обороны, кстати, девять из них от стран НАТО: Венгрия, Германия, Турция, Чехия, Италия, Норвегия, Финляндия, Греция и Великобритания. Были приглашены и все участники Венского договора, поэтому никто ничего не скрывает. А чтобы не нагнетать обстановку, учения перенесут от западных рубежей вглубь страны, также было значительно снижено количество военнослужащих, которые примут участие.

Валерий Ревенко:

"Учения "Запад" - плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации".

По словам помощника министра обороны, с приближением сроков проведения учений действия западных государств , в первую очередь сопредельных стран - членов НАТО, начали приобретать все более агрессивный характер. В августе-сентябре 2025-го продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил альянса, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти.

"Основными местами проведения учений определены восточные районы Польши. Это значит, что маневры пройдут в непосредственной близости от наших границ", - добавил он.

Как также было обозначено, для сокрытия действительных целей проводимых западными государствами мероприятий продолжается публикация отдельными СМИ и интернет-ресурсами противоречивых, провокационных и не соответствующих действительности материалов о предстоящих учениях на территории нашего государства.

"Из этого можно сделать вывод, что белорусско-российское совместные учения используются в качестве повода для непрекращающейся милитаризации и роста числа и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки", - заключил Валерий Ревенко.

