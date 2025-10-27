Роль Беларуси в построении евразийской безопасности оценил военный эксперт Богодель

28-29 октября пройдет III Минская международная конференция по евразийской безопасности.

О роли Беларуси в рамках построения евразийской безопасности в студии "Первого информационного" рассказал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси.

"Роль очень важная, - уверен он. - Мы хоть и говорим маленькая Беларусь, но у нас есть свои амбиции. Причем эти амбиции на самом деле большие".

Прокомментировал он и закрытие Литвой границы с Беларусью: "Я думаю, нам тоже надо учиться миру немножечко с позиции силы. Они привыкли понимать только сильных людей".

При этом он отметил: "Наша основная задача сегодня - участвовать в глобальных международных организациях, таких как БРИКС и прежде всего Организация Объединенных Наций. А ведь мы одни из тех, кто именно учреждал эту важнейшую международную организацию".