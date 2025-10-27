3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Роль Беларуси в построении евразийской безопасности оценил военный эксперт Богодель
28-29 октября пройдет III Минская международная конференция по евразийской безопасности.
О роли Беларуси в рамках построения евразийской безопасности в студии "Первого информационного" рассказал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси.
"Роль очень важная, - уверен он. - Мы хоть и говорим маленькая Беларусь, но у нас есть свои амбиции. Причем эти амбиции на самом деле большие".
Прокомментировал он и закрытие Литвой границы с Беларусью: "Я думаю, нам тоже надо учиться миру немножечко с позиции силы. Они привыкли понимать только сильных людей".
При этом он отметил: "Наша основная задача сегодня - участвовать в глобальных международных организациях, таких как БРИКС и прежде всего Организация Объединенных Наций. А ведь мы одни из тех, кто именно учреждал эту важнейшую международную организацию".
Сегодня, по его словам, важно сохранить ООН как основополагающий международный институт. "Никто не имеет права его никоим образом подменить, потому что это опасная тенденция смены системы международных отношений. А смена систем международных отношений непременно приведет к тотальной войне. А тотальная война сегодня - это ядерное всесожжение, - убежден Богодель. - В принципе сегодня воспиталось большое количество безответственных политиков на Западе, которые не понимают, что такое ядерное оружие, куда это все может привести наш мир. А я думаю, что все сегодня идет планомерно, на данный момент, наверное, к ограниченному ядерному конфликту".