Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем и поздравил всех со светлым праздником

Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, где более 2 тыс. лет назад родился Иисус Христос, пишет ТАСС.

"На снимке спутника "Ресурс-П" - город Рождества, Вифлеем. Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались. Роскосмос поздравляет с Рождеством!" - говорится в подписи к фотографии.