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Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем и поздравил всех со светлым праздником

Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем и поздравил всех со светлым праздником

Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, где более 2 тыс. лет назад родился Иисус Христос, пишет ТАСС.

"На снимке спутника "Ресурс-П" - город Рождества, Вифлеем. Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались. Роскосмос поздравляет с Рождеством!" - говорится в подписи к фотографии.

Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя более 2 тыс. лет назад в вифлеемской пещере христиане считают ключевым событием всей мировой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

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