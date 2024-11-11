Рост зарплат и пенсий, новый размер семейного капитала - какие новшества ждут белорусов в 2025 году

В 2025 году ожидается ряд новаций, которые затронут большую часть белорусов. Так, вступят в силу законы о занятости населения, по вопросам ветеранов, государственных пособий семьям, воспитывающим детей, указ "О социальной поддержке", который снимает ограничения по размеру трудовой пенсии. К тому же со следующего года вырастут зарплаты бюджетников, минималка, пенсии, будет новый размер семейного капитала.

О подробностях новшеств рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, сообщает БЕЛТА.

Страховой стаж, пенсионные выплаты

Страховой стаж (стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН) с 2025-го и в последующие годы составит 20 лет. Наличие такого страхового стажа обязательно для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины - 63 лет.

За следующий год пенсии вырастут на 15 %. Всего на выплату пенсий в 2025 году планируется направить почти 26 млрд белорусских рублей, что на 3,3 млрд больше, чем в 2024 году.

Важно отметить, что с 1 января 2025 года женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается с 10 лет до 5 лет, как это предусмотрено для женщин с пятью и более детьми.

Упрощается порядок обращения за назначением пенсии

До 2025 года заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее, то есть в день достижения работником пенсионного возраста. С 2025 года для упрощения этой процедуры вводится право обращения с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.

Изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца (ее можно получить за прошедший период).

Минимальная зарплата

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Беларуси составит 726 белорусских рублей. По сравнению с январем 2024 года минимальная заработная плата увеличена на 100 рублей, или почти на 16 %.

Минимальная заработная плата применяется в качестве низшей границы оплаты труда в отношении всех работников, заключивших трудовой договор. При этом коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.

Зарплата бюджетников

С нового года вырастет заработная плата в бюджетных организациях. Рост зарплат будет обеспечен повышением базовой ставки, которая с 1 января составит 270 белорусских рублей (с 1 сентябрем 2024 года - 253 рубля). Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января также увеличатся.

Как и в 2024-м, базовая ставка в 2025 году будет расти в несколько этапов.

Кроме того, с 1 января дополнительно увеличиваются размеры отраслевых стимулирующих выплат педагогическим и медицинским работникам, работникам сфер культуры, соцобслуживания, физической культуры и спорта. Соответствующие постановления приняты Министерством культуры, Министерством спорта и туризма, а также Министерством образования. На эти цели в бюджете предусмотрены средства в размере 1 млрд рублей.

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Также с 1 января со вступлением в силу указа главы государства №429 у бюджетников появится реальная возможность существенного увеличения заработной платы. Доплата будет устанавливаться в размере до 100 % заработной платы (за исключением надбавки за работу по контракту) по профессии рабочего, по которой выполняются дополнительные трудовые обязанности, в зависимости от объема выполняемой работы.

В целом на 2025 год стоит задача достичь роста зарплат бюджетников к уровню этого года на 15 %.

Семейный капитал

Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год. Новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2025 года, будет известен после размещения соответствующей информации на официальном сайте Минтруда. Это произойдет до 31 января 2025 года.

Расширятся возможности досрочного использования средств семейного капитала

Главой государства продлевается еще на 5 лет срок действия программы семейного капитала: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

С нового года на строительство жилья в многоквартирных домах не потребуется направление от местных органов власти. Сегодня это обязательное условие.

Разрешается досрочно использовать семейный капитал и на приобретение доли (долей) жилых помещений, когда в собственности уже есть доли этих помещений, закрепленные за несколькими членами семьи. Также это распространяется на возврат кредита, полученного в порядке рефинансирования для погашения задолженности по ранее заключенному кредитному договору, предусматривавшему возведение, реконструкцию, приобретение жилья.

Предоставлена возможность оплатить средствами семейного капитала обучение не только за текущий и предыдущий учебный год, но и за предстоящий.

Детские пособия

В 2025 году на выплату пособий по материнству и семейных пособий планируется направить 3,2 млрд белорусских рублей, из них 1,9 млрд - на выплату пособий по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерассчитывается два раза в год (с 1 февраля и 1 августа) в связи с ростом средней заработной платы работников в стране.

Ежеквартально (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) подлежат перерасчету и пособия, исчисляемые от бюджета прожиточного минимума: единовременное пособие при рождении детей (10 БПМ и 14 БПМ), единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12 недель беременности (100 % БПМ), пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (50 % БПМ), пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (70 % БПМ и 50 % БПМ), пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (100 % БПМ, 120 % БПМ) и др.

В январе 2025 года единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит почти 4,4 тыс. белорусских рублей, второго и последующих - более 6,1 тыс. белорусских рублей.

Пособия выплачиваются почти на 355 тыс. детей.

Усиливается поддержка семей с детьми

С нового года усиливается поддержка семей с детьми. Для молодых женщин, ожидающих рождения ребенка, существенно увеличится минимальный размер пособия по беременности и родам. В три раза - для застрахованных женщин, не имеющих 6 месяцев стажа работы. Сейчас 50 % БПМ, станет 100 % МЗП. В два раза - для наших будущих мам, которые получают образование и еще не вышли на рынок труда, а также для тех, кто проходит службу или зарегистрирован в качестве безработных - с 50 % до 100 % БПМ.

Усилена поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также семей с несовершеннолетними детьми, в которых ребенок-инвалид уже достиг возраста 18 лет.

Устанавливается дополнительная поддержка семьям с детьми-инвалидами

В рамках указа Президента "О социальной поддержке" детям-инвалидам в случае смерти одного из родителей устанавливается дополнительное повышение к пенсии (с учетом степени утраты здоровья - от 80 % до 110 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ)). Повышение по этому основанию предусмотрено и для инвалидов с детства I и II группы старше 18 лет, если кормилец умер до их совершеннолетия (в размере 110 % и 95 % БПМ соответственно). Указом также предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту отцам детей-инвалидов (инвалидов с детства), самостоятельно воспитавшим ребенка, без участия матери.

Досрочную пенсию вместо мамы назначат отцу при достижении им 58-летнего возраста при условии подтверждения факта воспитания ребенка-инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия, стажа работы не менее 25 лет, из которых не менее 5 лет работы с уплатой страховых взносов (страховой стаж).

Снимаются ограничения размера пенсий трудящимся пенсионерам

С 1 января снимаются ограничения размера пенсии работающим пенсионерам. В Беларуси насчитывается около 446 тыс. работающих пенсионеров. У 110 тыс. из них действуют такие ограничения. Они, продолжая работать либо выйдя на работу, теряют часть пенсии. Эта часть у всех разная. От небольшой величины до почти 500 белорусских рублей, если размер пенсии большой и индивидуальный коэффициент сформировался достаточно высокий, например на уровне 5.

За счет принятия данной меры на рынок труда могут вернуться более 10 тыс. молодых пенсионеров, которые примут решение продолжать работать. При этом пенсионерам не нужно куда-то обращаться для перерасчета пенсии. Мера, связанная со снятием ограничения размера, будет реализована в автоматическом режиме.

Материальная помощь ко Дню Победы

С 2022 года ежегодно выплачивается материальная помощь ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны. В 2025 году на эти цели запланировано порядка 9,2 млн. белорусских рублей.

Усилятся меры по поддержке ветеранов

С 1 мая 2025 года будут, например, усилены социальные гарантии ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма. Так, награжденным орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу предоставлен статус участников Великой Отечественной войны. Надбавка к пенсии для них выросла в пять раз. Сейчас ее размер составляет 50 % минимальной пенсии по возрасту (55 белорусских рубля на ноябрь), а с 1 мая будет 250 % (274 белорусских рубля). Этой категории граждан также предоставлено право получать ежегодную материальную помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин (400 белорусских рублей).

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу надбавка к пенсии увеличена в два раза. Сейчас такие люди получают ее в размере 50 % минимальной пенсии по возрасту, то есть 55 рублей. А с 1 мая будет 100 % минимальной пенсии по возрасту (Br110). У них появляется первоочередное право на обслуживание и госпитализацию в организациях здравоохранения.

Награжденным медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также работавшим на объектах противовоздушной обороны, на строительстве других военных объектов предоставлено право на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, внеочередную госпитализацию, а также на первоочередной прием в государственных органах и иных организациях независимо от формы собственности.

Доступная среда

С 1 января 2025 года на публичной кадастровой карте будет представлена информация о доступности объектов социальной инфраструктуры. С помощью данной карты у граждан, которые имеют ограничения в передвижении, появилась возможность построить маршрут "без препятствий". Это позволяет повысить их мобильность, поддерживать социальные связи, вести активный и независимый образ жизни.

Сведения о доступных объектах размещаются в режиме онлайн на публичной кадастровой карте в сети интернет на постоянной основе. Пользователи смогут зайти на публичную кадастровую карту (логин и пароль для входа не требуется) и, кликнув на любой социальный объект, увидеть перечень элементов доступной среды, которыми он оборудован. Полностью доступные объекты обозначены зеленым цветом, желтым - частично доступные объекты.