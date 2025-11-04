Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Рубить не только правду - команда БТ готовится к чемпионату по колке дров

Рубят правду и в щепки разносят фейки! Большая команда Белтелерадиокомпании готовится к IV Чемпионату по колке дров среди СМИ.

Это настоящий праздник силы, командного духа и мастерства. Участников чемпионата ждут увлекательные состязания среди представителей медиасферы и не только. Командные эстафеты с участием мужчин и женщин, мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей, развлекательная программа с выступлениями артистов, семейные активности для зрителей.

От медиахолдинга участие примут две команды - команда TV и команда FM.

Сегодня вместо привычных камер, ручек и микрофонов, у наших коллег топоры и пилы. Тут уж что называется, не только пером, но и топором.

Говорят, "дело мастера боится". И сегодня мы на том самом рубеже, где рождается это мастерство. Там, где лязг металла о дерево - это не просто звук, а симфония упорства. Две команды БТ в этом сезоне отныне смотрят только на вершину. Такие тренировки - как полено, что подбрасывает в топку чемпионской решимости.

Боевой настрой: претендуем на вершину пьедестала

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Это командная работа, и очень важно отточить все этапы этой эстафеты. Что из себя представляет эстафета? Это перерез бревна. Нужно забить гвоздь, вытащить этот гвоздь, дальше разрубить бревно. И самое главное - разжечь потом костер. На сегодняшний день нам важно понимать, что все элементы и части составные нашей единой команды работают так, как хотелось бы в идеале".

Нашим коллегам нужно преодолеть 5 этапов: колка мужская и женская, переруб бревна, колка по-Президентски, эстафета. Новинка прошлого сезона - номинация "одним ударом", где соревнуются 10 сильнейших витязей соревнований.

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный"

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный":

"Секрет заключается в том, чтобы точно попасть в определенное место. Есть радиальные кольца, которые при высыхании создают напряжение на внешнем контуре полена. При ударе в определенное место полено раскалывается с одного раза".

В результате огромные, тяжелые колоды буквально от пары ударов распадались на части, казалось бы, без лишних усилий. Хотя для этого, конечно, нужны не только годы опыта, но и немалая физическая сила. Не обошлось без секретов производства или что называется фирмы от Dream Team. За секреты и позитивное настроение в команде отвечают наши боевые девчонки.

Алеся Боярских, Жанна Тиханович

Алеся Боярских, телеведущая Белтелерадиокомпании:

"Вообще работать не то что комфортно, мне кажется, это лучшая команда, которую я видела за всю свою жизнь".

Жанна Тиханович, администратор главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Самое сложное - пиление. Честно, очень-очень тяжело. Какие бы мышцы я ни качала в зале, такое чувство, что здесь совершенно по-другому организм устроен. Мы все равно все супер".

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный":

"За балл засчитывается в эстафете, когда часть поленца по коре именно будет не более 10 см. То есть можно меньше, но если будет больше 10 см, то это штрафной балл".

команда БТ готовится к чемпионату по колке дров

"Плох тот рядовой, который не хочет стать генералом, и тот спортсмен, который не хочет стать олимпийским чемпионом. Поэтому мы, как представители крупнейшего медиахолдинга в стране, тоже хотим быть лидерами и задавать тренды", - считает Александр Хоровец.

И брутальность, и закалка, и осанка, и смекалка, Сила, мужество и честь - все у них, конечно, есть. И группа поддержки тоже. Болеем за наших уже в эту пятницу, 7 ноября, всем медиахолдингом.

Разделы:

Общество

Теги:

Белтелерадиокомпанияколка дров