Рубить не только правду - команда БТ готовится к чемпионату по колке дров
Рубят правду и в щепки разносят фейки! Большая команда Белтелерадиокомпании готовится к IV Чемпионату по колке дров среди СМИ.
Это настоящий праздник силы, командного духа и мастерства. Участников чемпионата ждут увлекательные состязания среди представителей медиасферы и не только. Командные эстафеты с участием мужчин и женщин, мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей, развлекательная программа с выступлениями артистов, семейные активности для зрителей.
От медиахолдинга участие примут две команды - команда TV и команда FM.
Сегодня вместо привычных камер, ручек и микрофонов, у наших коллег топоры и пилы. Тут уж что называется, не только пером, но и топором.
Говорят, "дело мастера боится". И сегодня мы на том самом рубеже, где рождается это мастерство. Там, где лязг металла о дерево - это не просто звук, а симфония упорства. Две команды БТ в этом сезоне отныне смотрят только на вершину. Такие тренировки - как полено, что подбрасывает в топку чемпионской решимости.
Боевой настрой: претендуем на вершину пьедестала
Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:
"Это командная работа, и очень важно отточить все этапы этой эстафеты. Что из себя представляет эстафета? Это перерез бревна. Нужно забить гвоздь, вытащить этот гвоздь, дальше разрубить бревно. И самое главное - разжечь потом костер. На сегодняшний день нам важно понимать, что все элементы и части составные нашей единой команды работают так, как хотелось бы в идеале".
Нашим коллегам нужно преодолеть 5 этапов: колка мужская и женская, переруб бревна, колка по-Президентски, эстафета. Новинка прошлого сезона - номинация "одним ударом", где соревнуются 10 сильнейших витязей соревнований.
Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный":
"Секрет заключается в том, чтобы точно попасть в определенное место. Есть радиальные кольца, которые при высыхании создают напряжение на внешнем контуре полена. При ударе в определенное место полено раскалывается с одного раза".
В результате огромные, тяжелые колоды буквально от пары ударов распадались на части, казалось бы, без лишних усилий. Хотя для этого, конечно, нужны не только годы опыта, но и немалая физическая сила. Не обошлось без секретов производства или что называется фирмы от Dream Team. За секреты и позитивное настроение в команде отвечают наши боевые девчонки.
Алеся Боярских, телеведущая Белтелерадиокомпании:
"Вообще работать не то что комфортно, мне кажется, это лучшая команда, которую я видела за всю свою жизнь".
Жанна Тиханович, администратор главной дирекции телеканала "Первый информационный":
"Самое сложное - пиление. Честно, очень-очень тяжело. Какие бы мышцы я ни качала в зале, такое чувство, что здесь совершенно по-другому организм устроен. Мы все равно все супер".
Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный":
"За балл засчитывается в эстафете, когда часть поленца по коре именно будет не более 10 см. То есть можно меньше, но если будет больше 10 см, то это штрафной балл".
"Плох тот рядовой, который не хочет стать генералом, и тот спортсмен, который не хочет стать олимпийским чемпионом. Поэтому мы, как представители крупнейшего медиахолдинга в стране, тоже хотим быть лидерами и задавать тренды", - считает Александр Хоровец.
И брутальность, и закалка, и осанка, и смекалка, Сила, мужество и честь - все у них, конечно, есть. И группа поддержки тоже. Болеем за наших уже в эту пятницу, 7 ноября, всем медиахолдингом.