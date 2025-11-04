Рубить не только правду - команда БТ готовится к чемпионату по колке дров

Рубят правду и в щепки разносят фейки! Большая команда Белтелерадиокомпании готовится к IV Чемпионату по колке дров среди СМИ.

Это настоящий праздник силы, командного духа и мастерства. Участников чемпионата ждут увлекательные состязания среди представителей медиасферы и не только. Командные эстафеты с участием мужчин и женщин, мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей, развлекательная программа с выступлениями артистов, семейные активности для зрителей.

От медиахолдинга участие примут две команды - команда TV и команда FM.

Сегодня вместо привычных камер, ручек и микрофонов, у наших коллег топоры и пилы. Тут уж что называется, не только пером, но и топором.

Говорят, "дело мастера боится". И сегодня мы на том самом рубеже, где рождается это мастерство. Там, где лязг металла о дерево - это не просто звук, а симфония упорства. Две команды БТ в этом сезоне отныне смотрят только на вершину. Такие тренировки - как полено, что подбрасывает в топку чемпионской решимости.

Боевой настрой: претендуем на вершину пьедестала

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0919636-09d3-4503-8ff2-a5ffc9dee369/conversions/e54b8f04-d6be-408c-8f88-3f9164efcee7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0919636-09d3-4503-8ff2-a5ffc9dee369/conversions/e54b8f04-d6be-408c-8f88-3f9164efcee7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0919636-09d3-4503-8ff2-a5ffc9dee369/conversions/e54b8f04-d6be-408c-8f88-3f9164efcee7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0919636-09d3-4503-8ff2-a5ffc9dee369/conversions/e54b8f04-d6be-408c-8f88-3f9164efcee7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Это командная работа, и очень важно отточить все этапы этой эстафеты. Что из себя представляет эстафета? Это перерез бревна. Нужно забить гвоздь, вытащить этот гвоздь, дальше разрубить бревно. И самое главное - разжечь потом костер. На сегодняшний день нам важно понимать, что все элементы и части составные нашей единой команды работают так, как хотелось бы в идеале".

Нашим коллегам нужно преодолеть 5 этапов: колка мужская и женская, переруб бревна, колка по-Президентски, эстафета. Новинка прошлого сезона - номинация "одним ударом", где соревнуются 10 сильнейших витязей соревнований.

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9572511b-032f-4a7e-9288-4be2e5d12a6d/conversions/865eb1c5-e1c7-4c18-bcc8-3d5adca1dab2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9572511b-032f-4a7e-9288-4be2e5d12a6d/conversions/865eb1c5-e1c7-4c18-bcc8-3d5adca1dab2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9572511b-032f-4a7e-9288-4be2e5d12a6d/conversions/865eb1c5-e1c7-4c18-bcc8-3d5adca1dab2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9572511b-032f-4a7e-9288-4be2e5d12a6d/conversions/865eb1c5-e1c7-4c18-bcc8-3d5adca1dab2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный":

"Секрет заключается в том, чтобы точно попасть в определенное место. Есть радиальные кольца, которые при высыхании создают напряжение на внешнем контуре полена. При ударе в определенное место полено раскалывается с одного раза".

В результате огромные, тяжелые колоды буквально от пары ударов распадались на части, казалось бы, без лишних усилий. Хотя для этого, конечно, нужны не только годы опыта, но и немалая физическая сила. Не обошлось без секретов производства или что называется фирмы от Dream Team. За секреты и позитивное настроение в команде отвечают наши боевые девчонки.

Алеся Боярских, Жанна Тиханович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a8eae31-0179-4512-a4ed-8c5685567a5d/conversions/e7f6c43e-da55-46d0-b2a3-2cc9de669b58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a8eae31-0179-4512-a4ed-8c5685567a5d/conversions/e7f6c43e-da55-46d0-b2a3-2cc9de669b58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a8eae31-0179-4512-a4ed-8c5685567a5d/conversions/e7f6c43e-da55-46d0-b2a3-2cc9de669b58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a8eae31-0179-4512-a4ed-8c5685567a5d/conversions/e7f6c43e-da55-46d0-b2a3-2cc9de669b58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алеся Боярских, телеведущая Белтелерадиокомпании:

"Вообще работать не то что комфортно, мне кажется, это лучшая команда, которую я видела за всю свою жизнь".

Жанна Тиханович, администратор главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Самое сложное - пиление. Честно, очень-очень тяжело. Какие бы мышцы я ни качала в зале, такое чувство, что здесь совершенно по-другому организм устроен. Мы все равно все супер".

Иван Мазго, оператор телеканала "Первый информационный":

"За балл засчитывается в эстафете, когда часть поленца по коре именно будет не более 10 см. То есть можно меньше, но если будет больше 10 см, то это штрафной балл".

команда БТ готовится к чемпионату по колке дров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7454fad-dade-41ff-9ccf-eaef2c2f21f0/conversions/11f0f762-5734-4bad-b03c-83a980ec78cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7454fad-dade-41ff-9ccf-eaef2c2f21f0/conversions/11f0f762-5734-4bad-b03c-83a980ec78cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7454fad-dade-41ff-9ccf-eaef2c2f21f0/conversions/11f0f762-5734-4bad-b03c-83a980ec78cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7454fad-dade-41ff-9ccf-eaef2c2f21f0/conversions/11f0f762-5734-4bad-b03c-83a980ec78cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Плох тот рядовой, который не хочет стать генералом, и тот спортсмен, который не хочет стать олимпийским чемпионом. Поэтому мы, как представители крупнейшего медиахолдинга в стране, тоже хотим быть лидерами и задавать тренды", - считает Александр Хоровец.