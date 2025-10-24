Руководители медиа Мьянмы посетили Белтелерадиокомпанию

24 октября Белтелерадиокомпания встречала коллег из Мьянмы. Руководители медиа оценили техническое оснащение студийных павильонов, а также многочасовое вещание, 80 % собственного контента, современное графическое оформление.

Особый интерес вызвала работа единственного в Беларуси новостного канала - "Первого информационного", с которым договорились сотрудничать. Зарубежные специалисты отметили высокое качество белорусских телепроектов. Представители Мьянмы выразили готовность развивать сотрудничество в информационной сфере на основе взаимных интересов.