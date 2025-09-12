Рыженков: Польское руководство считает, что больше дивидендов получит от нагнетания конфронтации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-xl-___webp_1920.webp 1920w

Польша полностью закрыла границы с Беларусью. На это Брюссель выделил европейской стране 50 млрд евро.

Откроют ли границу наши западные соседи и как будет выстраиваться дальше сотрудничество с Польшей, рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в "Актуальном интервью".

"Они откроют границу, потому что уже выполнили свою задачу - объяснили Европе, почему им выделили такую сумму денег", - отметил Максим Рыженков.

"Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Железная дорога, военные, МИД, бизнес - все призывают Польшу к диалогу и восстановлению связей. Раньше сотрудничество было многоплановым, но сейчас польское руководство считает, что больше дивидендов получит от нагнетания конфронтации. После получения денег напряженность, вероятно, снизится", - подчеркнул министр иностранных дел.