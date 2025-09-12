3.65 BYN
Рыженков: Польское руководство считает, что больше дивидендов получит от нагнетания конфронтации
Польша полностью закрыла границы с Беларусью. На это Брюссель выделил европейской стране 50 млрд евро.
Откроют ли границу наши западные соседи и как будет выстраиваться дальше сотрудничество с Польшей, рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в "Актуальном интервью".
"Они откроют границу, потому что уже выполнили свою задачу - объяснили Европе, почему им выделили такую сумму денег", - отметил Максим Рыженков.
"Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Железная дорога, военные, МИД, бизнес - все призывают Польшу к диалогу и восстановлению связей. Раньше сотрудничество было многоплановым, но сейчас польское руководство считает, что больше дивидендов получит от нагнетания конфронтации. После получения денег напряженность, вероятно, снизится", - подчеркнул министр иностранных дел.
Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Политик отметил разницу в общении с коллегами в отличие от польских чиновников. "Венгерские руководители действуют в интересах своей страны и народа. Их политика сбалансирована, они сотрудничают и с Западом, и с Востоком. 73 % нефти поступает в Венгрию через Беларусь через нефтепровод "Дружба", что важно для развития промышленности. Венгрия развивает экономику, создает производства, в отличие от других стран, где элиты заботятся о себе. Венгрия - пример для других стран, и поэтому ее не любят политические элиты ЕС", - заявил министр.