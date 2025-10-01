С 1 октября в Беларуси увеличены нормы расходов на питание школьников на 5 %

Забота о здоровье детей - главный приоритет Беларуси. С 1 октября в стране денежные нормы расходов на питание детей в учреждениях образования увеличены на 5 %.

Это предусмотрено постановлением Правительства № 500, решение о корректировке принято с учетом анализа цен на продовольствие.

Правда, рост незначительный и будет зависеть от возраста ребенка, типа учебного заведения и продолжительности пребывания.

Так, например, для родителей ребенка в 6-м классе обычной городской школы плата за месяц вырастет на 3,08 белорусского рубля при одноразовом питании и на 5,94 рубля при трехразовом питании.

Родители вносят плату лишь за продукты питания, а услуги по приготовлению блюд включены в господдержку. Последний раз денежные нормы расходов на питание школьников корректировали в 2023 году.

Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Беларуси:

"Улучшение здоровья подрастающего поколения и обеспечение питанием детей в учреждениях образования являются основной задачей государства. В учреждениях образования питание организовано на основании двухнедельных рационов питания, которые разрабатываются специалистами в соответствии с физиологическими потребностями детей в зависимости от возраста и которые в обязательном порядке проходят гигиеническую оценку в учреждениях госсаннадзора. Питание является рациональным, сбалансированным и безопасным. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании учреждения образования создают необходимые условия для организации такого питания".

