С 1 октября в Беларуси увеличены нормы расходов на питание школьников на 5 %
Забота о здоровье детей - главный приоритет Беларуси. С 1 октября в стране денежные нормы расходов на питание детей в учреждениях образования увеличены на 5 %.
Это предусмотрено постановлением Правительства № 500, решение о корректировке принято с учетом анализа цен на продовольствие.
Правда, рост незначительный и будет зависеть от возраста ребенка, типа учебного заведения и продолжительности пребывания.
Так, например, для родителей ребенка в 6-м классе обычной городской школы плата за месяц вырастет на 3,08 белорусского рубля при одноразовом питании и на 5,94 рубля при трехразовом питании.
Родители вносят плату лишь за продукты питания, а услуги по приготовлению блюд включены в господдержку. Последний раз денежные нормы расходов на питание школьников корректировали в 2023 году.
Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Беларуси:
"Улучшение здоровья подрастающего поколения и обеспечение питанием детей в учреждениях образования являются основной задачей государства. В учреждениях образования питание организовано на основании двухнедельных рационов питания, которые разрабатываются специалистами в соответствии с физиологическими потребностями детей в зависимости от возраста и которые в обязательном порядке проходят гигиеническую оценку в учреждениях госсаннадзора. Питание является рациональным, сбалансированным и безопасным. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании учреждения образования создают необходимые условия для организации такого питания".
Всего в Беларуси горячее питание организовано для более чем миллиона учащихся. Свыше 65 % школьников получают его за счет средств госбюджета. В их числе ребята из малообеспеченных, многодетных семей, учащиеся 5-11 классов, которые проживают и обучаются в сельской местности, а также все дети до 4-х классов.