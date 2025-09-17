3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
С 28 октября авиакомпания "Белавиа" запускает регулярные рейсы на Шри-Ланку
Автор:Редакция news.by
С 28 октября авиакомпания "Белавиа" запускает регулярные рейсы на Шри-Ланкуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab7517d-c5c2-4acb-b8a7-b555f75ea646/conversions/745b75db-3e96-454c-a3b5-1608d87349b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab7517d-c5c2-4acb-b8a7-b555f75ea646/conversions/745b75db-3e96-454c-a3b5-1608d87349b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab7517d-c5c2-4acb-b8a7-b555f75ea646/conversions/745b75db-3e96-454c-a3b5-1608d87349b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ab7517d-c5c2-4acb-b8a7-b555f75ea646/conversions/745b75db-3e96-454c-a3b5-1608d87349b0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Авиакомпания "Белавиа" начнет выполнять полетную программу Минск - Маттала (Шри-Ланка) с 28 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Международный аэропорт Маттала расположен в южной части острова Шри-Ланка. На острове находятся 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, белоснежные пляжи, джунгли, а также растет знаменитый цейлонский чай.
Рейсы будут выполняться каждый вторник на воздушном судне Airbus A330-200. Время в пути ориентировочно 9,5 часа.