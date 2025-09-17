Смотреть онлайнПрограмма ТВ
С 28 октября авиакомпания "Белавиа" запускает регулярные рейсы на Шри-Ланку

Авиакомпания "Белавиа" начнет выполнять полетную программу Минск - Маттала (Шри-Ланка) с 28 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Международный аэропорт Маттала расположен в южной части острова Шри-Ланка. На острове находятся 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, белоснежные пляжи, джунгли, а также растет знаменитый цейлонский чай.

Рейсы будут выполняться каждый вторник на воздушном судне Airbus A330-200. Время в пути ориентировочно 9,5 часа.

БелавиаШри-Ланка